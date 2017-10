Slovensko po prvom polčase so Španielskom prehráva

Na snímke hráči Slovenska pred zápasom 2. skupiny kvalifikácie futbalových ME 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko - Španielsko v Poprade v utorok 10. októbra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Slovensko 21 – Španielsko 21 0:1, po 1. polčase



Gól: 25. Merino

Reprezentačné tímy Slovenska a Španielska do 21 rokov nastúpili na zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy na štadióne Národného tréningového centra v Poprade v týchto zostavách:



Slovensko: Rodák - Kružliak, Vavro, Sipľak, Hancko - Urblík, Lesniak, Káčer - Čmelík, Vestenický, Špalek



Španielsko: Unai Simón - Maffeo, Vallejo, Meré, Caricol - Ceballos, Hernández, Merino - Soler, Mayoral, Oyarzabal



