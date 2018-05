Slovensko podľa A. Danka rokuje o predĺžení servisu stíhačiek MiG-29

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) – Slovensko rokuje s ruskou stranou o tom, aby sa predĺžila prevádzka stíhačiek MiG-29. V mimoriadnej diskusnej relácii Dvadsaťpäťka na TV Markíza to potvrdil predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.Súčasná abonentská zmluva na prevádzku ruských stíhačiek platí do roku 2019. Šéf SNS nepoprel informáciu, že Slovensko za ňu ročne vynakladá 50 miliónov eur.uviedol ohľadom informácie bezpečnostného analytika Jaroslava Naďa, že Slovensko rokuje o predĺžení servisnej zmluvy na ďalších päť rokov za približne štvrť miliardy eur.reagoval s tým, žezdôraznil. Či je na stole zmluva na päťročné predĺženie kontraktu však podľa jeho slov nevie, leboMinisterstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS) k pôvodným plánom na nákup švédskych stíhačiek Gripen pridalo i možnosť nákupu amerických strojov F-16. Danko nechcel konkretizovať, ktorý stroj sa mu zdá vhodnejší. Podľa jeho slov neuprednostňuje ani jeden. Prioritou pre neho je,, čo má zabezpečiť súťaž medzi americkým a švédskym výrobcom.uviedol.Danko nevysvetlil, ako myslel svoje sobotňajšie (5.5.) vyjadrenie v RTVS, že Slovensko by malo nakupovať techniku od najväčších veľmocí, do tejto kategórie pritom Švédsko, kde sa vyrábajú Gripeny, nespadá.vysvetlil s tým, že to platí pre USA, kde sa dá pri nákupe stíhačiek kopírovať vládny nákup vrtuľníkov Black Hawk.Danko v TV Markíza prisľúbil, že vláda vo finále zverejní materiál o nákupe stíhačiek.dodal.