Slovensko podľahlo USA 1:6, náš tím je naďalej bez istoty záchrany

Na snímke tréner Zdeno Cíger (druhý zľava) v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a USA. V Kolíne nad Rýnom, 14. mája 2017. Vľavo Pavol Skalický a Jakub Suja (24). V pozadí sprava asistenti hlavného trénera Miroslav Miklošovič a Július Šupler. Foto: TASR Na snímke tréner Zdeno Cíger (druhý zľava) v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a USA. V Kolíne nad Rýnom, 14. mája 2017. Vľavo Pavol Skalický a Jakub Suja (24). V pozadí sprava asistenti hlavného trénera Miroslav Miklošovič a Július Šupler. Foto: TASR

A-skupina (Kolín):



Slovensko - USA 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)



Góly: 31. Gernát (Hudáček, Dravecký) - 9. Keller (Lee, Skjei), 26. Gaudreau (Hayes), 37. Dvorak (Gaudreau), 39. Trouba, 43. Gaudreau (Hayes), 48. Lee (Eichel, Hanifin). Rozhodovali: Hribik (ČR), Wehrli (Švajč.) - Malmqvist (Švéd.), Suominen (Fín.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Zostavy:



Slovensko: J. Hudáček - Čerešňák, Trška, Mikuš, Gernát, Čajkovský, Sersen, Šedivý - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Skalický, L. Hudáček, Dravecký - Matouše, Zigo, Šťastný - Suja



USA: Howard - DeKeyser, Trouba, Hanifin, Murphy, Skjei, McAvoy, Brickley, Van Riemsdyk - Nelson, Larkin, Schmaltz - Lee, Eichel, Keller - Gaudreaut, Hayes, Bjugstad - Copp, Dvorak, Compher - Greenway

Tabuľka:



1. USA 6 5 0 0 1 25:11 15*



2. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14



3. Švédsko 5 3 0 1 1 21:9 10



4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:8 9



---------------------------------



5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 9



6. Dánsko 5 0 2 0 3 9:18 4



7. Slovensko 6 0 1 2 3 10:24 4



8. Taliansko 6 0 0 1 5 6:30 1



*-istý postup do štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom šiestom zápase na MS s USA 1:6. Američania po opatrnejšom úvode prevzali iniciatívu a k víťazstvu, ktoré ich posunulo na čelo tabuľky, dokráčali bez väčších problémov.Slováci prehrou definitívne prišli o šancu postúpiť do štvrťfinále a zároveň stále nemajú istotu udržania sa v A-kategórii. Slovenský tím odohrá svoj záverečný zápas na šampionáte v utorok o 12.15 proti Švédsku. Američanov, ktorí si týmto výsledkom definitívne zabezpečili účasť medzi najlepšou osmičkou, čaká v rovnaký deň o 16.15 šláger A-skupiny proti Rusku.Slovenský tím nastúpil bez potrestaného obrancu Jánošíka a v úvode zápasu predvádzal koncentrovaný výkon. Bezgólové skóre sa svojimi nádejnými pokusmi snažili v 3. minúte zmeniť Nelson aj Zigo, ale brankári ich šance zmarili. V 4. minúte hral slovenský tím presilovku, v ktorej sa usadil v pásme, ale výraznú gólovú šancu nevyprodukoval. V 7. minúte síce Nelson zaváhal v zakončení individuálnej akcie, ale dve minúty na to už Američania viedli. Voľný priestor pred J. Hudáčkom využil mladík Keller - 0:1. O vyrovnanie sa ešte v prvej tretien snažili Kudrna i Skalický, ale ich pokusy zmaril Howard a gólový úspech nepriniesla ani presilovka v 17. minúte.Američanom sa darilo zastavovať slovenské útočné snahy a v 26. minúte išli do dvojgólového vedenia. Pohľadnú spoluprácu zakončil gólom do prázdnej bránky Gaudreau - 2:0. Slovenskí fanúšikovia sa v zápase prvýkrát tešili v 31. minúte, keď ofenzívnu akciu L. Hudáčka s Draveckým dokončil obranca Gernát. Bol to prvý slovenský gól od zápasu s Nemeckom a Slováci sa ho dočkali po viac ako 133 minútach. Gólový úspech povzbudil Slovákov a keď sa zdalo, že by výsledkom ich aktivity mohol byť ďalší gól, inkasovali. V 37. minúte Dvorak využil nedôraz obrancov pred brankárom Hudáčkom a ten o dve minúty inkasoval po chybe v rozohrávke aj od Troubu - 1:4.Americký tím sa bavil hokejom a za jednoznačného stavu sa snažil aj o ďalšie góly. V 43. minúte spravili Slováci chybu v rozohrávke, po ktorej Hayes vyzval ku skórovaniu Gaudreaua - 1:5. Prevaha tímu USA neutíchala a brankár Hudáček sa mal čo obracať. V 46. minúte najskôr schytal do masky tvrdú strelu Hanifina a o dve minúty inkasoval aj šiesty gól, keď Lee využil presilovku. Početnú výhodu mohli využiť aj Slováci v 56. minúte, no vážnejšiu šancu si nevypracovali.