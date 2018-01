SLOVENSKO POKRYJE SNEH: Niekde môže napadnúť až 15 cm

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska môže snežiť, niekde môže napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa.Platia takmer pre celé Slovensko, okrem severnej a severovýchodnej časti krajiny. Najviac snehu by malo napadnúť v okolí Levíc, Banskej Bystrice, Zvolena, Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty či Rožňavy.Meteorológovia varujú nielen pred snehom, ale aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Vodiči by preto mali byť na cestách opatrnejší. Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi má platiť aj v pondelok (22.1.), a to pre západné a východné Slovensko.Na sneh a prípadnú poľadovicu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC).píšu cestári na webe.Vodiči by si mali dávať väčší pozor aj v lokalite Hričovské Podhradie, kde je pre silné sneženie dohľadnosť do 100 m. SSC zároveň pripomína, že na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu.Horské priechody (HP) Donovaly (cesta I/59) a Šturec (cesta I/14) sú pre husté sneženie uzatvorené pre nákladnú dopravu nad 10 m dĺžky. HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky.Cestári tiež informujú, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Výnimkou je R1 v úseku Žiar nad Hronom - Banská Bystrica, R2 Budča - Zvolen - Kriváň, R3 Trstená - Tvrdošín a R4 vo Svidníku, kde je na vozovke vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov.Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.dopĺňajú cestári. Kašovitý, utlačený alebo čerstvý sneh je aj na horských priechodoch.