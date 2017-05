Slovensko pošle vojenských policajtov do oblasti Stredozemného mora

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenskí vojenskí policajti budú od augusta pôsobiť vo vojenskej operácii EUNAVFOR MED Sophia v Stredozemnom mori. Slovensko sem plánuje poslať do desať vojenských policajtov, ktorí budú pôsobiť v dvoch rotáciách po šesť mesiacov. Vyplýva to z návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý dnes 123 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR." uviedol dnes po rokovaní vlády minister obrany Peter Gajdoš. Doplnil, že Slovensko sa už teraz zapája do misie prostredníctvom finančného príspevku 50.000 eur.Vojenskí policajti by mali pôsobiť na nemeckej lodi v rámci zásahového tímu. Ich úlohou bude spolu s ďalšími kolegami kontrolovať plavidlá v Stredozemnom mori.Európska únia spustila operáciu v roku 2015. Jej cieľom je hliadkovať v medzinárodných vodách pri líbyjskom pobreží a zadržiavať osoby podozrivé z prevádzania migrantov do Európy. Operácia má tak prispieť k rozloženiu prevádzačských sietí.