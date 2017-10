Slovensko postúpilo na MS len raz, v boji o Rusko chýbal bod

Na archívnej snímke hráči Slovenska oslavujú druhý gól vo futbalovom zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Súhrn vystúpení reprezentácie SR v kvalifikácii MS 2018 v Rusku v F-skupine:

4. september 2016, Trnava, 1. kolo:

Slovensko - Anglicko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+5 Lallana, ŽK: Škrtel - Lallana, ČK: 57. Škrtel (SR) po 2 ŽK. Rozhodovali: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.), 18.111 divákov (vypredané).



Na snímke vpravo strelec víťazného gólu Anglicka Adam Lallana, vľavo Peter Pekarík (Slovensko) v prvom kvalifikačnom stretnutí skupiny F na MS 2018 vo futbale Slovensko - Anglicko 4. septembra 2016 v Trnave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer



zostavy a striedania:

SR: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Pečovský (56. Gyömbér), Greguš - Mak (71. Kubík), Hamšík, Švento (78. Kiss) - Ďuriš

Anglicko: Hart - Walker, Cahill, Stones, Rose - Dier, Henderson (64. Alli) - Lallana, Rooney, Sterling (71. Walcott) - Kane (82. Sturridge)



8. októbra 2016, Ľubľana, 2. kolo:

Slovinsko - Slovensko 1:0 (0:0)

Gól: 74. Kronaveter. ŽK: Cesar, Krhin, Struna - Saláta, Hubočan, Ďurica, Ďuriš, Kucka. Rozhodovali: Rizzoli - Di Liberatore, Tonolini (všetci Tal.), 10.492 divákov.



zostavy a striedania:

Slovinsko: Oblak - Struna, Samardžič, Cesar, Jokič - Krhin - Kurtič (72. Kronaveter), Birsa (68. Novakovič), Verbič - Iličič, Bezjak (90. Mevlja)

SR: Kozáčik - Pauschek (79. Sabo), Hubočan, Saláta, Ďurica, Švento (79. Holúbek) - Kucka, Hrošovský (79. Ďuriš), Greguš - Hamšík - Mak



11. októbra 2016, Trnava, 3. kolo:

Slovensko - Škótsko 3:0 (1:0)

Góly: 18. a 56. Mak, 68. Nemec, ŽK: Sabo (SR). Rozhodovali: Strömbergsson - Gustavsson, Nilsson (všetci Švéd.), 11098 divákov.



Na snímke vľavo Róbert Mak (Slovensko) sa raduje po strelení úvodného gólu so spoluhráčom Jakubom Holúbekom v kvalifikačnom zápase F-skupiny o postup na MS 2018 vo futbale Slovensko - Škótsko 11. októbra 2016 v Trnave. Foto: SR Slovensko Škótsko futbal kvalifikácia MS 2018 TTX Foto: SR Slovensko Škótsko futbal kvalifikácia MS 2018 TTX



zostavy a striedania:

SR: Kozáčik - Sabo, Škrtel, Ďurica, Holúbek - Škriniar, Kucka - Ďuriš, Hamšík (87. Kiss), Mak (81. Švento) - Nemec (69. Bakoš)

Škótsko: Marshall - Paterson, Martin, Hanley, Tierney - D. Fletcher (64. Griffiths) - Ritchie (64. Anya), McArthur, Bannan, Snodgrass - S. Fletcher (74. McGinn)



11. novembra, Trnava, 4. kolo:

Slovensko - Litva 4:0 (3:0)

Góly: 12. Nemec, 15. Kucka, 36. Škrtel, 86. Hamšík, ŽK: Freidgeimas (Litva). Rozhodovali: Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gr.), 9653 divákov.







zostavy a striedania:

SR: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Kucka - Weiss (89. Bero), Hamšík, Mak (84. Švento) - Nemec (77. Ďuriš)

Litva: Šetkus - Vaitkunas, Freidgeimas, Girdvainis, Andriuškevičius - Žulpa (33. Chvedukas), Kuklys - Novikovas, Slivka, Černych - Valskis (87. Ruzgis)



26. marca 2017, Ta'Quali, 5. kolo:

Malta - Slovensko 1:3 (1:2)

Góly: 14. Farrugia - 2. Weiss, 41. Greguš, 84. Nemec, ŽK: Farrugia, Camilleri - Škrtel, Nemec, Kucka, ČK: 78. Farrugia po 2. ŽK - 90.+ Nemec po 2 ŽK. Rozhodovali: Palabiyik - Satman, Olguncan (všetci Tur.), 4280 divákov.



zostavy a striedania:

Malta: Hogg - Attard, Muscat, Magri, Camilleri (Baldacchino), Zerafa - Sciberras - P. Fenech, Schembri (90.+ Montebello), Gambin (73. Kristensen) - Farrugia

SR: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Hrošovský - Mak (50. Hamšík), Kucka (74. Ďuriš), Greguš, Weiss (86. Rusnák) - Nemec



10. júna 2017, Vilnius, 6. kolo:

Litva - Slovensko 1:2 (0:1)

Góly: 90.+3 Šernas - 32. Weiss, 58. Hamšík, ŽK: Valskis, L. Klimavičius, Šernas - Škrtel, Škriniar, Ďurica. Rozhodovali: Gräfe - Kleve, Henschel (všetci Nem.), 4800 divákov.



zostavy a striedania:

Litva: Zubas - Borovskij, Kijanskas, L. Klimavičius, Slavickas - Slivka (75. Dapkus), Kuklys - Černych, Novikovas, Šernas - Valskis (72. Matulevičius)

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan (58. Gyömbér) - Greguš, Škriniar - Mak (77. Rusnák), Hamšík, Weiss - Duda (90. Bénes)



1. septembra 2017, Trnava, 7. kolo:

Slovensko - Slovinsko 1:0 (0:0)

Gól: 81. Mevlja (vlastný), ŽK: Mak - Birsa. Rozhodovali: Lahoz - Devis, del Palomar (všetci Šp.), 16.896 divákov.



zostavy a striedania:

SR: Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan - Lobotka, Kucka (65. Greguš) - Mak, Hamšík (87. Duda), Weiss (54. Rusnák) - Nemec

Slovinsko: Oblak - Skubic, Mevlja, Cesar, Jokič (9. Viler) - Krhin (80. Rotman), Kurtič - Iličič, Birsa (60. Verbič), Vetrih - Matavž



4. septembra 2017, Londýn, 8. kolo:

Anglicko - Slovensko 2:1 (1:1)

Góly: 37. Dier, 59. Rashford - 3. Lobotka, ŽK: Dier - Škriniar. Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), 67.823 divákov.



Na snímke vľavo Eric Dier (Anglicko) strieľa gól, sprava sa prizerajú Adam Nemec Ján Ďurica a Marek Hamšík (všetci Slovensko) v zápase 8. kola F-skupiny kvalifikácie MS 2018 vo futbale Anglicko – Slovensko vo Wembley v Londýne 4. septembra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



zostavy a striedania:

Anglicko: Hart - Walker, Cahill, Jones, Bertrand - Henderson, Dier - Oxlade-Chamberlain (83. Sterling), Alli (90.+2 Livermore), Rashford (84. Welbeck) - Kane

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - Weiss (68. Rusnák), Hamšík (79. Duda), Mak - Nemec (69. Ďuriš)



5. októbra 2017, Glasgow, 9. kolo:

Škótsko - Slovensko 1:0 (0:0)

Gól: 89. Škrtel (vlastný), ŽK: Morrison - Mak, Kucka, Hamšík, ČK: 23. Mak (SR) po 2. ŽK. Rozhodovali: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.), 46.800 divákov.



Na snímke hlavný rozhodca Srb Milorad Mažič (vpravo) ukazuje červenú kartu Róbertovi Makovi (uprostred) v zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Škótsko - Slovensko 5. októbra 2017 v Glasgowe. Mak dostal za filmovanie druhú žltú kartu a oslabil slovenský tím. Vľavo sa prizerá Marek Hamšík. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



zostavy a striedania:

Škótsko: Gordon - Tierney (82. Anya), Berra, Mulgrew, Robertson - Fletcher (79. McArthur), Morrison - Forrest (61. Martin), Bannan, Phillips - Griffiths

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Greguš, Lobotka - Kucka (80. Gyömbér), Hamšík (79. Duda), Mak - Nemec (79. Weiss)



8. októbra 2017, Trnava, 10. kolo:

Slovensko - Malta 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 62. Nemec, 69. Duda, ŽK: Duda, Hubočan - P. Fenech, Pisani, Schembri, J. Zerafa. Rozhodovali: Mazzoleni - Tonolini, Crispo (všetci Tal.), 17.774 divákov.



zostavy a striedania:

SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan (87. Mazáň) - Lobotka - Rusnák (87. Mihalík), Duda, Hamšík, Weiss - Nemec

Malta: Hogg - S. Borg, Agius, Camilleri, J. Zerafa - Pisani, R. Fenech, P. Fenech (88. C. Borg), Gambin (76. Failla) - Effiong, Schembri



Výsledky ďalších zápasov:

Litva - Slovinsko 2:2,

Malta - Škótsko 1:5,

Anglicko - Malta 2:0,

Škótsko - Litva 1:1,

Litva - Malta 2:0,

Slovinsko - Anglicko 0:0,

Malta - Slovinsko 0:1,

Anglicko - Škótsko 3:0,

Anglicko - Litva 2:0,

Škótsko - Slovinsko 1:0,

Slovinsko - Malta 2:0,

Škótsko - Anglicko 2:2,

Malta - Anglicko 0:4,

Litva - Škótsko 0:3,

Slovinsko - Litva 4:0,

Škótsko - Malta 2:0,

Malta - Litva 1:1,

Anglicko - Slovinsko 1:0,

Litva - Anglicko 0:1,

Slovinsko - Škótsko 2:2



Konečná tabuľka F-skupiny:

1. Anglicko 10 8 2 0 18:3 26 - postup na MS

2. SLOVENSKO 10 6 0 4 17:7 18

3. Škótsko 10 5 3 2 17:12 18

4. Slovinsko 10 4 3 3 12:7 15

5. Litva 10 1 3 6 7:20 6

6. Malta 10 0 1 9 3:25 1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa doposiaľ na finálovom turnaji MS predstavila iba raz pod vedením trénera Vladimíra Weissa v JAR v roku 2010. Túto štatistiku nezmenil ani boj o MS 2018 v Rusku. Slovensko síce skončilo v F-skupine na druhom mieste za víťazným Anglickom v ďalšej konkurencii Škótska, Slovinska, Litvy a Malty, ale ako najhoršie mužstvo z druhých miest mu účasť v baráži ušla o jediný bod.Slováci v kvalifikácii MS súťažili šiestykrát, postúpiť sa im podarilo len raz. Zverenci trénera Jána Kozáka premárnili šancu na druhú účasť na veľkom turnaji v rade, keď sa pred rokom na EURO vo Francúzsku prebojovali do osemfinále. V skupine zaknihovali šesť výhier a štyri prehry so skóre 17:10. O baráž ich pripravil fakt, že prehrali dvakrát s Angličanmi, raz so Slovinskom a Škótskom a práve body z týchto duelov im v tabuľke druhých chýbali. Tréner Kozák mal pri prepočtoch pravdu, keď po záverečnom zápase s Maltou (3:0) avizoval, že práve jeden bod bude SR chýbať na európske play off.uviedol 63-ročný kouč na tlačovke hneď po nedeľňajšom záverečnom súboji "F-ka".Teoretická šanca na baráž žila ešte dva dni, no výhry Srbov, Chorvátov, Írov aj Grékov ju definitívne zahasili.citoval Kozáka špecializovaný portál profutbal.sk, pre ktorý zhodnotil kvalifikáciu o budúcoročný šampionát aj prezident SFZ Ján Kováčik:Slovenskú reprezentáciu najbližšie v novembrovom asociačnom termíne čakajú dva prípravné zápasy. V prvom 10. novembra vonku by mohli hrať v Albánsku alebo na Ukrajine, resp. v druhom doma s USA alebo Nórskom. V roku 2018 budú Slováci od septembra do novembra hrať v novej Lige národov v trojčlennej skupine B-divízie šesť stretnutí. Žreb Ligy národov je na programe 24. januára 2018 v Lausanne. Žreb kvalifikácie EURO 2020 sa uskutoční v decembri 2018 v Dubline.