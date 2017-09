Slovensko potrápi dážď, na horách sa miestami očakáva silný vietor

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Výstraha pred vetrom nahorách, 17. septembra 2017. Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovensko dnes potrápi daždivé počasie. Meteorológovia očakávajú, že od dnešného do pondelkového (18.9.) rána spadne na našom území zväčša od 10 do 30 mm zrážok. V Žilinskom kraji to môže byť v rámci Slovenska za 24 hodín najviac zrážok, a to až do 47 mm. Naopak na Zemplíne sa očakáva úhrn zrážok jeden až 10 mm. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.Na väčšine Slovenska by malo podľa meteorológov spadnúť od štyroch do 15 mm zrážok. Viacej zrážok sa očakáva najmä na západe a severozápade územia.informuje SHMÚ. Ojedinele, a to najmä v Žilinskom kraji, by mal úhrn dosiahnuť až do 47 mm.Predpovedné modely majú podľa meteorológov s presnou polohou zvlneného frontálneho rozhrania nad oblasťou Slovenska veľké problémy.upozorňujú s tým, že frontálne rozhranie sa vlní práve nad naším územím. Ak by sme boli od línie rozhrania výrazne ďalej na východ alebo na západ, tak by bola predpoveď podľa nich oveľa istejšia.podotkli meteorológovia.SHMÚ dnes okrem dažďa varuje aj pred silným vetrom na horách stredného a severného Slovenska. V polohách od 1500 metrov nad morom očakáva výskyt vetra, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 85 až 100 km/h.