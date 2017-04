Slovensko predložilo kandidatúru na sídlo Európskej liekovej agentúry

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenská republika dnes oficiálne oznámila prostredníctvom listu premiéra Roberta Fica doručeného predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi a predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi svoju kandidatúru na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA). TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Podľa rezortu diplomacie hlavné mesto Slovenska má všetky predpoklady na to, aby sa stalo vhodným miestom pre EMA predovšetkým pre svoju geografickú polohu a spojenie s ďalšími európskymi metropolami." píše sa v liste.Slovenská republika sa podľa ministerstva spolieha aj na to, že rozhodnutie o presídlení agentúr EÚ by malo zohľadniť závery Európskej rady z rokov 2003 a 2008, podľa ktorých majú prioritu dostať členské štáty bez agentúry EÚ.dodal rezort.Slovensko chce začať komunikáciu v prospech svojej kandidatúry na summite Európskej únie, ktorý sa má uskutočniť koncom apríla. Slovenská republika sleduje situáciu v ostatných krajinách, ktoré prejavili záujem o získanie EMA. V niektorých vidí silných adeptov. Prednosť v boji o agentúru by zrejme mali dostať tie členské štáty, v ktorých ešte žiaden úrad ani agentúra EÚ nesídli, povedal nedávno minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Vedenie EMA sa však podľa jeho slov vyjadrilo,". "," povedal minister.EMA je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ. Ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. V súčasnosti zamestnáva približne 900 ľudí, väčšinou vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.