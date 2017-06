Slovensko predĺžilo pôžičkovú dohodu s MMF

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák . Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - V prípade potreby bude Slovenská republika naďalej pripravená požičať Medzinárodnému menovému fondu (MMF) 1,56 miliardy eur. Vyplýva to z novej bilaterálnej dohody o pôžičke medzi SR a MMF, ktorú dnes schválila vláda. Doterajšia dohoda s rovnakým celkovým limitom bola podpísaná v septembri 2013 a je platná do septembra 2017. Nie je však aktívna, ani sa z nej doteraz nečerpalo.MMF ešte vlani dospel k záveru, že vzhľadom na potenciálne riziká pre globálnu ekonomiku je dôležité udržať celkovú pôžičkovú kapacitu fondu na doterajšej úrovni.Pôžičková kapacita MMF dosahuje celkovo takmer 1 bilión USD a skladá sa z troch zdrojov. Prvým sú členské kvóty vo výške 434 miliárd USD, ďalším multilaterálny pôžičkový rámec New Arrangements to Borrow (NAB) vo výške 195 miliárd USD a napokon tretím sú bilaterálne pôžičkové dohody v celkovej výške 320 miliárd USD.Európska únia (EÚ) sa zaviazala poskytnúť v rámci bilaterálnych dohôd spolu 180 miliárd eur. Konkrétne jej 17 členských krajín, ktoré podpísali podobné zmluvy v roku 2012 alebo 2013 a súhlasili s ich obnovením v roku 2016." konštatuje v materiáli Ministerstvo financií (MF) SR. Pripomína, že takáto dohoda predstavuje až tzv. "tretiu líniu obrany" MMF po vyčerpaní zdrojov z členských kvót a multilaterálnych pôžičiek v rámci mechanizmu NAB, ktorého sa SR nezúčastňuje. "Výhodou novej dohody bude, že o prípadnej aktivácii pôžičiek budú hlasovať veritelia," avizuje ministerstvo.Prostriedky pri prípadnom čerpaní zo strany MMF zabezpečuje Národná banka Slovenska (NBS), náklady vyplývajúce z bilaterálnej pôžičkovej dohody jej následne refunduje MF SRdodáva v schválenom materiáli rezort financií.