Slovensko sa stáva odpoveďou na Silicon Valley, píše tlač

Generálny riaditeľ Juraj Vaculík a konštruktér a dizajnér Štefan Klein Foto: aeromobil.com Foto: aeromobil.com

Londýn/Bratislava 8. júna (TASR) - Táto krajina je domovom jednej z popredných svetových firiem v oblasti vývoja lietajúcich automobilov, podporuje systém hyperloop, ktorý sľubuje prepravu ľudí v superrýchlej vákuovej trubici a pomáha pri testoch autonómnych vozidiel.To všetko je typické skôr pre Kaliforniu, až na to, že sa to deje na opačnej strane zemegule, na Slovensku, ktoré sa stáva stredoeurópskou odpoveďou na kalifornské Silicon Valley. Miestna spoločnosť Aeromobil vyvinula obzvlášť atraktívnu formu dopravy - lietajúce auto.Na rozdiel od elektrických vrtuľníkov, s ktorými počíta Uber a ďalší hráči v doprave, ktorí nazvali svoje produkty "lietajúce autá", vozidlo spoločnosti Aeromobil dokáže oboje: jazdiť po ceste aj lietať.povedal Juraj Vaculík, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ firmy, podľa ktorého je riešením práve posun dopravy z dvojrozmernej do trojrozmernej dimenzie.Aeromobil je nečakanou inováciou z tejto stredoeurópskej krajiny, ktorá má prezývku "Detroit Európy". Je totiž známa ako nízkonákladová destinácia pre výrobcov automobilov.Spoločnosť Aeromobil začala, ako veľa tzv. start-upov, v garáži. Svoj prototyp lietajúceho auta odhalila v roku 2014.hovorí Vaculík.V apríli predstavila firma v Monaku prvé lietajúce auto, ktoré bude predávať verejnosti - vozidlo s benzínovým motorom za 1,3 milióna dolárov (1,16 milióna eur), ktoré dokáže preletieť 750 kilometrov. Podľa Vaculíka toto auto prekoná vzdialenosť medzi Londýnom a Parížom za jednu hodinu. "dodal.Pre firmu je dôležité dostať svoje autá na trh čo najrýchlejšie, aby mala náskok pred potenciálnou konkurenciou. Airbus, Uber a start-up, ktorý podporuje spoluzakladateľ spoločnosti Google Larry Page, už tiež pracujú na vývoji lietajúcich áut.Vaculík v hangári na okraji Bratislavy priznáva, že firma Aeromobil uvažovala aj o sťahovaní do inej krajiny, aby zvýšila svoju produkciu, ale nakoniec sa rozhodla zostať na domácom ihrisku.Aeromobil je závislý od siete dodávateľov pre automobilový aj letecký priemysel. Považuje preto svoju súčasnú polohu vo vzdialenosti 100 km od väčšiny dodávateľov komponentov za ideálnu. V blízkosti Bratislavy je aj 15 malých letísk vhodných na testovanie vozidla, ktoré vyžaduje vzletovú a pristávaciu dráhu.Ďalším významným faktom je lokálna pracovná sila, ktorá je relatívne vysoko kvalifikovaná. "Veľa ľudí, s ktorými sa stretávame na Slovensku, chce byť technikmi, nie manažérmi," vysvetľuje Pete Rogers, riaditeľ IT spoločnosti Ness pre Európu, ktorá si vytvorila základňu na východe Slovenska.Okrem toho vláda v Bratislave podporuje novátorov, ako je Aeromobil. "V rozhovore pre Financial Times (FT) uviedol, že slovenská vláda podpísala memorandum o porozumení aj s Hyperloop Transportation Technologies, ktoré sa týka testovania nepovolenej technológie prepravy vo vákuovej trubici. Slovensko chce vyskúšať, či je možné vytvoriť potrubie do Brna a Viedne. Teoreticky by mala cesta do vzdialenosti 100 míľ trvať len o niečo viac ako 10 minút.Na konkurenčnom projekte už pracuje blízkovýchodná spoločnosť Hyperloop One, ktorá chce spojiť Abú Zabí s Dubajom.Minister Kažimír dodal, že vláda plánuje spolu s kolegami v Českej republike ponúknuť priestor aj firmám, ktoré chcú testovať autonómne autá.Kažimír si podľa vlastných slov uvedomuje, že jednotlivé projekty, ako napríklad Hyperloop, samotné nebudú stačiť na to, aby sa región premenil na Silicon Valley. "Investori neprídu len kvôli jednej spoločnosti," hovorí aj Vaculík z Aeromobilu. Potrebujú tzv. kritickú masu, aby pre nich malo zmysel začať podnikať v danom regióne. Dúfa však, že sa tu už vytvára "začiatok ekosystému".