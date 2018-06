Slovensko sa zapája do medzinárodného Dňa objatí

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Henrich Mišovič Foto: TASR – Henrich Mišovič

Bratislava 27. júna (TASR) – Sedemdesiat miest na Slovensku aj v zahraničí sa v stredu zapojí do medzinárodného Dňa objatí Hug Day 2018. Lokálne tímy navštívia domovy dôchodcov, charitu, nemocnice, mestské úrady a policajné stanice. TASR o tom informoval organizátor siedmeho ročníka Dňa objatí Jaroslav Dodok.povedal Dodok.Objatie podľa organizátorov chýba aj v rodinách, preto mladých ľudí vyzývajú, aby nabrali odvahu a objali hneď ráno aj svojich rodičov, súrodencov či priateľov. Následne sa dobrovoľníci v mestách spoločne stretnú, aby mohli o desiatej hodine oficiálne odštartovať Deň objatí.V mestách je pripravený špecifický program. Vo Veľkom Krtíši sa dobrovoľníci pokúsia vytvoriť živý obraz v tvare slova Hug Day, zatiaľ čo prešovskí dobrovoľníci budú rozdávať objatia v Slovenskom Červenom kríži a navštívia pracovníkov polície, mestského úradu či hasičov. Veľké hromadné objatie sa pokúsia vytvoriť v Senici, v Banskej Bystrici plánujú dobrovoľníci vytvoriť na námestí živú reťaz, v Lučenci dobrovoľníci navštívia domov sociálnych služieb a miestnu charitu a žilinskí dobrovoľníci sa vydajú do nemocnice.dodal Dodok.Hug Day sa pod záštitou slovenských organizátorov koná aj v zahraničí, a to konkrétne v Belehrade, Ríme, Manchestri, na Malte či v Mexiku. Organizátorom podujatia sú lokálni organizátori, SYTEV a OZ TEAM.