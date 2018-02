Slovensko sa zapojí do centralizovaného hodnotenia liekov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko sa prvý raz od vstupu do Európskej únie (EÚ) zapojí do centralizovaného procesu hodnotenia liekov. Do takýchto procedúr EÚ sa zapája Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).pripomína šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová.ŠÚKL bude hodnotiť generický liek s obsahom liečiva miglustat. Používa sa na liečbu mierneho až stredného stupňa Gaucherovej choroby typu 1 u dospelých.vysvetlila Baťová s tým, že na základe hodnotenia a odporúčania EMA vydáva Európska komisia rozhodnutie o registrácii, ktorým povoľuje vstup lieku na vnútorný trh EÚ. Toto povolenie platí automaticky pre všetky členské štáty.O centralizovanú procedúru sa Slovensko uchádzalo už dvakrát.dodala Baťová.TASR o tom informovala hovorkyňa ŠÚKL Alica Štrbavá.