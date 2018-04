Slovensko sa zapojilo do kampane Európsky imunizačný týždeň

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Do kampane Európsky imunizačný týždeň (EIW), ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o význame očkovania, sa Slovenská republika zapojila aj v tomto roku. Aktivity EIW na Slovensku sa konali počas tohto týždňa pod záštitou hlavného hygienika SR a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku. Koordinátorom podujatí bol Úrad verejného zdravotníctva SR a na realizácii sa spolupodieľalo všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR.uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Mária Avdičová.V súčasnosti je v SR zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim prenosným ochoreniam - záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, rubeole, parotitíde (mumps) a invazívnym pneumokokovým infekciám.upozorňujú odborníci.Postupné znižovanie úrovne zaočkovanosti a výrazná migrácia obyvateľstva aj do krajín s výskytom ochorení ako napríklad osýpky, ružienka, záškrt, ktoré sa vďaka systematickému očkovaniu na Slovensku už nevyskytovali, môžu podľa nich viesť k zavlečeniu týchto ochorení a ich možnému následnému šíreniu.