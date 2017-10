Slovensko so Španielskom prehralo 1:4

Na snímke hráči Slovenska pred zápasom 2. skupiny kvalifikácie futbalových ME 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko - Španielsko v Poprade v utorok 10. októbra 2017. Foto: TASR Na snímke hráči Slovenska pred zápasom 2. skupiny kvalifikácie futbalových ME 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko - Španielsko v Poprade v utorok 10. októbra 2017. Foto: TASR

kvalifikácia ME hráčov do 21 rokov, 2. skupina:





Slovensko - Španielsko 1:4 (0:1)



Góly: 59. Vavro - 25. Merino, 49. Oyarzabal, 56. Hernández, 69. Ceballos. Rozhodovali: Irrati - Passeri, Posado (všetci Tal.), ŽK: Lesniak, Vavro - Nunez. 5574 divákov.



zostavy a striedania:



Slovensko: Rodák - Kružliak, Vavro, Sipľak, Hancko - Urblík, Lesniak, Káčer - Čmelík (62. Jirka), Vestenický (46. Mráz), Špalek (81. Černák)



Španielsko - Unai Simón - Maffeo, Vallejo, Meré (43. Nunez), Caricol - Ceballos, Hernández, Merino (89. Ruiz Pena)- Soler, Mayoral, Oyarzabal (76. Forna : 59. Vavro - 25. Merino, 49. Oyarzabal, 56. Hernández, 69. Ceballos. Rozhodovali: Irrati - Passeri, Posado (všetci Tal.), ŽK: Lesniak, Vavro - Nunez. 5574 divákov.zostavy a striedania:: Rodák - Kružliak, Vavro, Sipľak, Hancko - Urblík, Lesniak, Káčer - Čmelík (62. Jirka), Vestenický (46. Mráz), Špalek (81. Černák)Španielsko - Unai Simón - Maffeo, Vallejo, Meré (43. Nunez), Caricol - Ceballos, Hernández, Merino (89. Ruiz Pena)- Soler, Mayoral, Oyarzabal (76. Forna

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 10. októbra (TASR) - Slovensko v zápase 2. skupiny kvalifikácie futbalových ME 2019 hráčov do 21 rokov .Španieli boli favoriti zápasu a túto pozíciu sa snažili potvrdiť od úvodných minút. Schladiť ich však mohol obranca Kružliak, ktorý v 3. minúte pokusom z polovice ihriska takmer prekvapil brankára Simóna. Boli to však hostia, ktorí mali v prvom dejstve navrch a herne i výsledkovo. Rýchle kombinácie Španielov robili Slovákom problémy. V 8. minúte ešte Caricol vystrelil nad bránku a na opačnej strane sa neujal pokus Vavra po priamom kope Lesniaka. Do priestoru bránky onedlho nezakončil ani Španiel Mayoral, no v 25. minúte už išli hostia do vedenia. Slovenská obrana pomaly reagovala na ofenzívny nájazd hostí, Oyarzabal odcentroval do šestnástky a Merino strelou bez prípravy poslal Španielov do vedenia - 1:0. Ofenzívna aktivita hostí neutíchala, do šancí sa dostali aj Soler a opäť Merino, ale skóre sa do prestávky nezmenilo.Šance Slovenska na úspešný výsledok výrazne klesli už po štyroch minútach druhého polčasu. Oyarzabal sa po centri Nuneza dostal za obranu súpera a osamotený pred Rodákom nezaváhal - 2:0. Strelec druhého španielskeho gólu sa do sľubnej šance dostal aj v 54. minúte, Rodák však zmaril jeho pokus. Španielska dominancia bola v úvode druhej časti ešte výraznejšia než v prvom polčase. Hostia zvýšili na 3:0 v 56. minúte, keď Hernández získal loptu po nevydarenej strele Ceballosa a zblízka prestrelil Rodáka. O tri minúty však domácich hráčov i divákov nakopol priamy kop Vavra, keď slovenský kapitán upravil na 1:3. Domáca eufória však nemala dlhé trvanie a nádeje na zvrat definitívne zhasli v 70. minúte. Ceballos si spravil priestor pred pokutovým územím a na jeho strelu k pravej žrdi Rodák nedosiahol - 1:4. Ďalší priebeh druhého polčasu priniesol snahu Slovenska o druhý gól, ale tá narážala na pozornú obranu hostí. Španieli kontrolovali výsledok a domácim nedovolil viac než strelu Hancka v 88. minúte do stredu bránky.