Slovensko v indexe mieru pokleslo. Rebríčku vedie Island

Brusel 13. júna (TASR) - Belgicko sa z dôvodu vlaňajších teroristických útokov a nárastu teroristických hrozieb ocitlo na 19. mieste Svetového indexu mieru 2017. Rebríček krajín podľa úrovne mieru na ich území bol prezentovaný v pondelok v Bruseli.V poradí už 11. hodnotenie krajín podľa úrovne mieru predstavil Inštitút pre ekonomiku a mier (IEP). Najmierovejšou krajinou sveta zo 163 zaradených do prieskumu je Island, za ktorým nasleduje Nový Zéland a Portugalsko.Podľa tohto indexu všetky členské krajiny EÚ patria do "Belgicko sa tohto roku ocitlo na 19. priečke spolu so susedným Holandskom. Slovensko v porovnaní s rokom 2016 pokleslo o dve miesta a obsadilo 26. pozíciu (za Rumunskom a pred Botswanou).Posledných desať najmenej mierových krajín sveta sú Ukrajina, Stredoafrická republika, Sudán, Líbya, Somálsko, Jemen, Južný Sudán, Irak, Afganistan a Sýria.Tlačová agentúra Belga zdôraznila, že Belgicko je v pásme" krajín, podobne ako škandinávske krajiny, Nemecko alebo Singapur.Správa IEP sa zameriava najmä na rastúci vplyv terorizmu v ekonomicky vysoko rozvinutých štátoch a upozorňuje na skutočnosť, že počet úmrtí súvisiacich s terorizmom v krajinách OECD vzrástol od roku 2007 o 900 percent, čo sa týka predovšetkým Turecka, Francúzska, USA a Belgicka.Belgicko sa do týchto štatistík dostalo po dvoch teroristických útokoch v Bruseli z 22. marca 2016, ktoré si vyžiadali 32 obetí na životoch a 340 zranených.Zvýšený vplyv terorizmu poznačil v indexe aj postavenie Francúzska, ktoré oproti vlaňajšku kleslo o päť pozícií - na 51. priečku.