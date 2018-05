Slovensko vybuduje penzión pre vojnových veteránov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 15. mája (TASR) - Vojnoví veteráni, ktorí majú problém so zabezpečením bývania, dostanú nový penzión. Vyplýva to z novely zákona o vojnových veteránoch, ktorú v utorok 139 hlasmi schválili poslanci NR SR.Penzión má byť umiestnený v niektorom z existujúcich rezortných zariadení, presná lokalita podľa ministra zatiaľ nebola vybraná. Fungovať by mal od začiatku roka 2021, pričom bude určený pre 20 až 30 veteránov. Ročné prevádzkové náklady by nemali presiahnuť sumu 37.000 eur.V tomto prípade ide o pilotný projekt, ministerstvo bude podľa šéfa rezortu Petra Gajdoša (SNS) hľadať aj iné možnosti, ako vyjsť v ústrety vojnovým veteránom, napríklad poskytnutím služieb v oblasti wellness. Rezort eviduje celkovo 173 veteránov z 2. svetovej vojny a 7500 novodobých vojnových veteránov.Penzión vojnovým veteránom poskytne ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a môže poskytovať aj stravovanie. V penzióne sa nebude poskytovať opatrovateľská či ošetrovateľská starostlivosť.Pilotný projekt na zriadenie penziónu predpokladá jednorazové náklady vo výške približne 150.000 eur. Tieto finančné prostriedky budú pravdepodobne využité na prebudovanie časti niektorej z ubytovní v rezorte obrany.uviedol rezort obrany v dôvodovej správe. Do penziónu bude možné prijať vojnového veterána spolu s manželkou (manželom) alebo družkou (druhom).