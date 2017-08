Slovensko zaostáva za Európou v miere zamestnanosti žien

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovensko za Európou zaostáva v miere zamestnanosti žien, keď dosahuje len 64,5 %. Je tak deviate najnižšie v rámci Európskej únie (EÚ). Lepšie je však na tom opačné pohlavie, keď miera zamestnanosti mužov na Slovensku je na úrovni 77,4 % a je na priemere EÚ (77,5 %). Vyplýva to z aktuálnej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Analytici sa pozreli na to, ako sa na Slovensku vyvíja miera zamestnanosti. Hoci sa už v 1. štvrťroku tohto roka priblížila k priemeru EÚ, niektoré kategórie ľudí majú problém zamestnať sa.uvádza sa v analýze.Ženám návrat do práce navyše podľa analytikov sťažuje aj slabá ponuka čiastočných úväzkov, či nedostatočné kapacity predškolských zariadení.upozorňujú analytici banky. Česká republika napríklad vykazuje najvyššiu mieru zamestnanosti mužov v rámci EÚ, keď je na úrovni 85,7 %, pričom miera zamestnanosti žien v krajine dosahuje len 69,9 %."konštatujú analytici.Mieru zamestnanosti v krajinách EÚ pritom výrazne ovplyvňuje aj rozdielny vek odchodu do dôchodku, resp. dĺžka pracovného života.priblížili analytici.S cyklickým oživením európskych ekonomík v poslednom období však rastie i miera zamestnanosti v Európe. "V posledných piatich rokoch sa v priemere v EÚ zvýšila približne o 3 percentuálne body (p.b.) a v krajinách eurozóny o 2 p.b.," vyčíslili analytici. Spomedzi krajín EÚ najvýraznejší nárast vykázalo Maďarsko, kde sa miera zamestnanosti za päť rokov zvýšila až takmer o 12 p.b.Nadpriemerný rast zamestnanosti však vykázali aj ostatné krajiny regiónu V4.doplnili analytici banky.Firmy v regióne strednej a východnej Európy bojujú s nedostatkom pracovnej sily a demografický vývoj bude tento problém ešte prehlbovať.dodali analytici s tým, že okrem Česka žiadna z krajín V4 zatiaľ nedosiahla mieru zamestnanosti prekračujúcu cieľ rastovej stratégie EÚ 2020. Krajiny únie by podľa nej mali do roku 2020 dosiahnuť mieru zamestnanosti na úrovni 75 %.