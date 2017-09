Slovensko zvíťazilo so Slovinskom, jediný gól zápasu strelil Nemec

Na snímke v pozadí strelec gólu Slovenska Adam Nemec, uprostred brankár Slovinska Jan Oblak a vľavo Marek Hamšík (Slovensko) tesne pred strelením gólu v kvalifikačnom zápase F-skupiny na MS 2018 vo futbale Slovensko - Slovinsko v piatok 1. septembra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

kvalifikácia MS 2018, F-skupina:



Trnava



SR - Slovinsko 1:0 (0:0)



Gól: 81. Nemec. Rozhodovali: Lahoz - Devis, del Palomar (všetci Šp.), ŽK: Mak - Birsa, 16.896 divákov.



zostavy a striedania:



SR: Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan - Lobotka, Kucka (65. Greguš) - Mak, Hamšík (87. Duda), Weiss (54. Rusnák) - Nemec



Slovinsko: Oblak - Skubic, Mevlja, Cesar, Jokič (9. Viler) - Krhin (80. Rotman), Kurtič - Iličič, Birsa (60. Verbič), Vetrih - Matavž

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 1. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v piatkovom zápase F-skupiny kvalifikácie MS 2018 v Trnave nad Slovinskom 1:0 gólom Adama Nemca z 81. minúty. Pre útočníka Dinama Bukurešť to bol jubilejný 10. presný zásah v najcennejšom drese pri jeho 29. štarte za národný tím.Domáci mali najmä v prvom polčase hernú prevahu i viaceré dobré príležitosti na skórovanie, pri ktorých však potvrdil svoju extratriedu brankár Jan Oblak. Čara ho zbavil až pohotový Nemec, ktorý na dvakrát dorazil loptu do siete.Zverenci trénera Jána Kozáka zaznamenali piaty kvalifikačný triumf v rade a upevnili si druhé miesto v tabuľke. S 15 bodmi na konte sa najbližšie v pondelok 4. septembra o 20.45 SELČ predstavia na pôde lídra zoskupenia Anglicka. V záverečnom asociačnom termíne nastúpia v Škótsku (štvrtok 5. októbra o 20.45 h, Glasgow), v nedeľu 8. októbra o 18.00 h v Trnave uzavrú zápolenia v skupine proti Malte.Na finálový turnaj MS 2018 do Ruska postúpia priamo víťazi deviatich kvalifikačných skupín. Osem tímov z druhých miest odohrá v novembri dvojzápasovú baráž o zvyšné štyri miestenky.Ani jeden z tímov nenastúpil v optimálnom zložení, absencie u domácich však boli citeľnejšieho rázu, keďže si museli poradiť s výpadkami na brankárskom (Kozáčik) a celom stopérskom poste (Škrtel, Ďurica). Napriek tomu vstúpili Slováci do zápasu s lepším držaním lopty a snahou streliť prvý gól, nebezpečný krížny pokus Pekaríka v 7. minúte však Oblak vyrazil. Slovincom sa už o dve minúty zranil ľavý obranca Jokič a domáci hnaní takmer vypredanými tribúnami pritlačili cez ich presné kombinácie. Po akcii Weissa zmaril Oblak tutovku Nemca z bezprostrednej blízkosti a slovinský brankár vyčaroval parádu aj zakrátko pri technickom pokuse Hamšíka spoza šestnástky. Slovinci zahrozili dvakrát po pravej strane, ale k zakončeniu sa nedostali, ich varovné signály však nemohli brať herne dominujúci domáci na ľahkú váhu. V 34. minúte vybojoval Nemec nádejnú štandardku tesne za pokutovým územím, Hamšík zo svojej "parkety" vyslal nepríjemnú strelu s odskokom, Oblak však opäť bravúrne podržal svoj tím. Už o pár sekúnd sa zavesil do vzduchu tieňovo bránený Nemec, ale ani on nestrelil dôležitý prvý gól, jeho hlavičke chýbala presnosť. V závere prvého dejstva nepochodil ani Mak, proti bola Oblakova robinsonáda.V 51. minúte Lobotka našiel geniálnou prihrávkou za hosťujúcu obranu nabiehajúceho Maka, jeho strela popod Oblaka však rozvlnila iba bočnú sieť. Slováci sa aj po prestávke tlačili dopredu, súpera sa snažili zlomiť "hádzanárskym" štýlom držania a presúvania lopty, ale hostia bránili pružnejšie ako v prvom polčase a začali aj hroziť. "Udrieť" mohli po ich ojedinelej akcii, na konci ktorej bol nepresný pokus Iličiča. V 70. minúte Rusnák klesol v šestnástke súpera k zemi a vehementne presviedčal rozhodcu o svojej pravde, ale Španiel neukázal na biely bod. V 81. minúte boli domáci odmenení za svoju snahu a celozápasovú aktivitu. Lopta sa najskôr po Hamšíkovom teči odrazila od brvna na nohu k dobre postavenému Nemcovi, ktorý ju zblízka na dvakrát poslal do siete - 1:0. Slovinci sa v závere stretnutia nezmohli na vytvorenie ani platonického záveru a z Trnavy si odniesli prehru, ktorou si skomplikovali postupové vyhliadky. Na Slovákov strácajú už štyri body.