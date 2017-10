Slovenskú delegáciu na klimatickom samite v Bonne povedie L. Sólymos

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenskú delegáciu na pokračovaní prvého zasadnutia strán parížskej klimatickej dohody povedie šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd). Odsúhlasila to dnes vláda. Zasadnutie sa uskutoční na budúci mesiac v nemeckom Bonne (6. – 17. 11.). Diskutovať sa tam bude o pravidlách, ako zaviesť parížsku dohodu, ktorej cieľom je obmedziť rast globálnej teploty, do praxe.vysvetlil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.Priblížil, že počas minuloročnej klimatickej konferencie v Marrákeši sa úspešne podarilo naštartovať proces implementácie Parížskej dohody. Prijali sa také rozhodnutia, ktoré umožnili začať práce na pravidlách spoločnej implementácie Parížskej dohody.Slovenská delegácia očakáva, že sa na stretnutí dohodnú a nastavia pravidlá, vďaka ktorým bude Parížska klimatická dohoda účinne vykonateľná v praxi. Na druhej strane by mali umožniť určitú flexibilitu pre jednotlivé krajiny.zhrnul Ferenčák.