Slovenskú republiku zvolili do Rady OSN pre ľudské práva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenskú republiku dnes zvolili počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku za člena Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018–2020. TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Rada so sídlom v Ženeve je najvýznamnejším ľudskoprávnym orgánom systému OSN, v ktorom je zastúpených 47 štátov volených Valným zhromaždením OSN na základe regionálneho kľúča. Rada rokuje a hlasuje o ľudskoprávnej situácii v krajinách a o ľudskoprávnych témach. Prostredníctvom svojich mechanizmov napomáha prevencii konfliktov vo svete. Slovenská republika podporuje ich efektívne a včasné využívanie.Zvolenie SR do rady je výsledkom aktívneho pôsobenia slovenskej diplomacie, ako aj ocenenie predchádzajúceho členstva Slovenskej republiky v rade v rokoch 2008 – 2011.Prioritami členstva Slovenskej republiky v rade bude najmä boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie, aktívna implementácia cieľov udržateľného rozvoja, vrátane podpory práv detí a podpora náboženského vyznania alebo viery a náboženskej tolerancie.