Slovenský analytik: Slová prezidenta Číny mierili primárne na Indiu

Čínsky prezident Si Ťin-pching, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) – Pokiaľ by na Kórejskom polostrove prepukla vojna, Čína by mala všetky následky takpovediac. Pre TASR to uviedol bezpečnostný analytik Lukáš Visingr.Dodal analytik na margo dnešného tvrdého prejavu čínskej hlavy štátu ohľadom suverenity a národnej bezpečnosti, v ktorom zdôraznil, že Čína nedopustí akúkoľvek stratu svojho územia.Vie si však predstaviť, že pokiaľ by situácia ďalej eskalovala, mohla by to byť práve Čína, ktorá by KĽDR spacifikovala, prípadne ju i priamo anektovala. Severná Kórea v piatok (28.7.) oznámila, že uskutočnila už druhý úspešný test medzikontinentálnej balistickej strely.Riaditeľ think tanku Stratpol Richard Turcsányi považuje prejav čínskeho prezidenta za zaujímavý, no nepadlo v ňom nič revolučné alebo zásadné.vyhlásil.Domnieva sa, že ak boli slová čínskeho prezidenta namierené na niekoho, tak primárne na Indiu.konštatoval Turcsányi.Súčasný incident je podľa neho dosť kontroverzný aj preto, že prebieha v skutočnosti na území, ktoré si nárokuje Čína a Bhután, nie India. Bhután však nemá s Čínou diplomatické vzťahy, čo je podľa neho zaujímavé, keďže sú susedia, v bezpečnostnej politike ho často zastupuje India.zdôraznil.Prejav čínskeho prezidenta by riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová priamo nespájala s tým, čo sa deje v KĽDR, keďže bol súčasťou osláv 90. výročia založenia čínskej armády – Ľudovej oslobodeneckej armády (PLA).uviedla.Podľa nej zdôraznil potrebu zachovania mieru, čo je dlhodobým cieľom čínskej zahraničnej politiky, keďže mierové vzťahy v regióne a vo svete sú dôležité pre ďalší čínsky ekonomický rozvoj - rozvoj ekonomiky je totiž napojený na politickú stabilitu, ekonomický rast dáva legitimitu vládnucej strane.dodala.Severokórejské raketové testy sú podľa nej viac ako čokoľvek iné namierené voči USA.zdôraznila Husenicová.