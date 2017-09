Slovenský atletický zväz chce nominovať na ME v krose 15 až 20 bežcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenské farby na 24. majstrovstvách Európy v krose v Šamoríne 10. decembra, na ktoré sa predbežne prihlásilo 556 bežcov z 35 krajín, by malo reprezentovať 15 až 20 vytrvalcov. Slovenský atletický zväz (SAZ) plánuje obsadiť všetkých šesť individuálnych súťaží, o štarte v novinke v programe ME, miešanej štafete na 4x1,5 km, sa ešte definitívne nerozhodlo.uviedol v oficiálnej tlačovej správe organizátorov šéftréner SAZ pre dlhé behy a behy mimo dráhu Pavel Kováč.Slovenskú štafetu na šamorínskych ME v x-bionic® sphere by rád videl aj ústredný tréner SAZ Martin Pupiš.dúfa Pupiš. Okrem Štukovej pripadajú do úvahy ešte Katarína Beľová, Martina Šamudovská či Ľubomíra Maníková.O ďalších slovenských účastníkoch ME 2017 v krose sa rozhodne v dvojkolovej kvalifikácii. Prvé preteky sa uskutočnia 29. októbra (miesto zatiaľ nie je určené, stane sa tak v najbližších dňoch), druhé 19. novembra na majstrovstvách Slovenska v Šamoríne. Na ME by mali štartovať prví traja s najlepším súčtom umiestení z oboch kvalifikácií, pričom v prípade rovnosti bodov rozhoduje poradie na slovenskom šampionáte. Štart na ME je podmienený aj adekvátnou výkonnosťou.Po získaní práva usporiadať 24. ME v krose vznikol aj projekt prípravy slovenských najlepších bežcov na toto podujatie s názvom Šamorín 2017. V rámci neho zorganizoval SAZ štyri tréningové kempy spojené s testovaním. Tri sa uskutočnili v Banskej Bystrici (27. – 29. novembra 2015, 18. – 23. marca 2016, 12. – 18. marca 2017), jeden na Štrbskom Plese (15. – 28. októbra 2016).zhodli sa Pavel Kováč a Martin Pupiš:Pavla Kováča by potešilo, ak by si súčasní najlepší slovenskí vytrvalci na ME 2017 v krose vylepšili svoje umiestenia z predchádzajúcich šampionátov:uviedol šéftréner SAZ Pupiš.