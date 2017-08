Slovenský biatlon neustále ťaží z práce I. Lehoťana v exekutíve IBU

Na snímke športový novinár Ivor Lehoťan Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) - Pätnásty rok v tej istej funkcii viceprezidenta Medzinárodnej biatlonovej únie IBU pre informácie pôsobí slovenský zástupca Ivor Lehoťan. V športovej diplomacii dosiahol niečo, čo sa považuje v slovenskom športe za unikátne. V desaťčlennej exekutíve IBU zažil všetko, čo prináša prax a čo nemožno naštudovať. Od úplného začiatku bol samouk, samoukom zostal, aj preto vie najlepšie posúdiť, ako by mladým ambicióznym ľuďom pomohlo štúdium tohto odvetvia. Kde však športovú diplomaciu študovať je dodnes dosť zahmlené. Slovenskému športu tak zostáva pri riešení problémov na medzinárodnej scéne častý povzdych so želaním, keby sme tak mali svojho človeka v štruktúrach.Lehoťan naskočil na biatlonový vlak vtedy, keď ho vlna záujmu o slovenský biatlon postupne vyniesla až do vrcholovej štruktúry IBU.zaspomínal si v rozhovore pre TASR na svoje začiatky. "Nielen vstúpiť do vrcholnej športovej politiky, ale vo funkcii aj vydržať si žiadalo veľký cit a predvídavosť.Od samého začiatku stál Lehoťan po boku Nóra Andersa Besseberga, prezidenta IBU. "Lehoťan stručne zhrnul, aké vlastnosti Besseberga mu najviac imponujú.Hovorí sa, že vsadiť na správneho koňa sa oplatí.Lehoťan vo svojej vrcholnej funkcii zažil aj ťažké okamihy.Slovenský biatlon neustále ťaží z práce Lehoťana v exekutíve IBU. "Slovenský biatlon sa nevymyká zo zaužívaných vnútrozväzových postojov.Športovej diplomacii sa na Slovensku ťažko hľadá pevné pôda pod nohami. Podľa Lehoťana sa veľmi podceňuje.Lehoťan pravidelne prednáša na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v rámci voliteľného predmetu športová diplomacia. "Som rád, že takéto niečo otvorili, snažím sa vysvetliť väzby, štruktúru, celé fungovanie svetového biatlonu, všetko, čo je dôležité pre prácu športového diplomata. Ak sa niekto na tomto poli snaží, musí si uvedomiť nezastupiteľnú rolu domáceho športového zväzu, ktorý by takýmto kandidátom mal vstup uľahčiť. Samotný mladý človek s ochotou študovať je bez tejto podpory ničím."Lehoťan tvrdí, že športovej diplomacii by sa mali učiť aj samotní športovci, ktorí majú na mnohé veci odlišný pohľad ako diplomat.Svoju pozíciu v IBU považuje Lehoťan, redaktor denníka Šport, za politickú, nie je profesionálny zamestnanec IBU, volia ho zástupcovia národných federácií. "Nikdy u nás nebola tendencia, aby členovia exekutívy boli profesionálmi, ani prezident ním nie je. Či je to výhoda neviem, na druhej strane máme vytvorenú v IBU profesionálnu štruktúru našich riaditeľov v hlavnom sídle v Salzburgu, ktorí realizujú naše rozhodnutia do každodennej praxe. Intuitívne si myslím, že takýto model je správny a rokmi sa aj osvedčil, svetový biatlon za ten čas rozprávkovo rozkvitol."Od viceprezidenta je len krok k prezidentovi.