Slovenský brankár Dúbravka podpísal trojročnú zmluvu so Spartou Praha

Na archívnej snímke brankár Martin Dúbravka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 12. júna (TASR) - Kariéra slovenského futbalového brankára Martina Dúbravku bude po vypršaní kontraktu so Slovanom Liberec pokračovať v inom českom klube - Sparte Praha. S vedením nového zamestnávateľa podpísal po návrate zo zápasu kvalifikácie MS 2018 v Litve trojročnú zmluvu.Dvadsaťosemročný Dúbravka je odchovancom žilinského futbalu, za MŠK chytal v rokoch 2008-2013. Potom zamieril do dánskeho Esbjergu, s ktorým sa dvakrát predstavil v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA. Pred začiatkom minulej sezóny prestúpil do Liberca, v ktorého drese odchytal 28 zápasov a desaťkrát si udržal čisté konto." uviedol Dúbravka v rozhovore pre klubový web Sparty.