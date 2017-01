Slovenský Červený kríž navrhol benefity pre mnohonásobných darcov krvi

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Levice 28. januára (TASR) - Držitelia medaily Jána Kňazovického, diamantovej a zlatej plakety Jana Janského za mnohonásobné darovanie krvi v Leviciach získali viacero benefitov, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri minulého roka.V Slovenskom Červenom kríži (SČK), územnom spolku Levice, rozmýšľali, akým spôsobom možno zlepšiť postavenie levických mnohonásobných darcov krvi. "" povedal podpredseda SČK v Leviciach Peter Benček.V spolupráci s členmi územnej rady SČK boli stanovené návrhy benefitov, pričom sa vychádzalo aj z podnetov samotných darcov. "" informoval Benček s tým, že v ďalšej fáze by mohli získať benefity aj držitelia striebornej či bronzovej Janského plakety. Myslia však aj na prvodarcov, ktorých si v SČK veľmi vážia.Každý držiteľ plakety vlastní preukaz a potvrdenie o tom, že si túto plaketu prevzal. "" dodal Benček.Medzi benefitmi sa nachádza voľný vstup či zľava na kultúrne podujatia organizované Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach alebo v spolupráci, permanentka do krytej mestskej plavárne a sezónna vstupenka do mestského kúpaliska. Držitelia medaily Jána Kňazovického a diamantovej plakety Jana Janského získavajú aj ročnú parkovaciu kartu v meste Levice za symbolickú cenu a súčasne sú držitelia medaily Jána Kňazovického oslobodení od dane za psa a držitelia diamantovej plakety Jana Janského získavajú 50-percentnú zľavu na túto daň. Pre uplatnenie oslobodenia od tejto dane a zľavy z nej musia držitelia na referáte daní a poplatkov na Mestskom úrade v Leviciach do 31. januára predložiť legitimáciu držiteľa plakety a doklad totožnosti.