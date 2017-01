Slovenský Červený kríž ponúka poradenstvo pre osoby s autizmom

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Martin Baumann Foto: TASR/ Martin Baumann

Levice 17. januára (TASR) - Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice (SČK ÚzS) rozširuje od januára 2017 ponuku poradenských služieb o základné poradenstvo pre osoby s poruchami autistického spektra a ich rodiny. Ako TASR informovala riaditeľka SČK ÚzS Levice Oľga Szalmová, nová služba bude pomáhať rodinám pri hľadaní východiska v niekedy zdanlivo neriešiteľnej situácii a zároveň rozširovať povedomie verejnosti o tejto problematike.Podľa jej slov bude služba poskytovaná každú druhú stredu v mesiaci, poradenstvo poskytuje Andrea Hlásna, ktorá pôsobí ako pracovný tréner/asistent v projekte, zameranom na zvyšovanie zamestnanosti osôb s poruchami autistického spektra - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava. Termíny poradenských služieb na prvý polrok 2017 sú 8. februára, 8. marca, 12. apríla, 10. mája a 14. júna.SČK ÚzS Levice súčasne prevádzkuje od roku 2011 Linku sociálnej pomoci, na ktorej vykonáva špecializované sociálne poradenstvo pre zrakovo postihnutých občanov z levického regiónu. "" vysvetlila Szalmová s tým, že veľakrát je to uvoľňovací rozhovor, ktorý volajúci niekedy potrebujú. Niektoré problémy ľudí však cez linku nevedia dostatočne odborne vysvetliť, preto sa SČK ÚzS Levice obracia aj na Zväz zdravotne telesne postihnutých, s ktorým má úzku spoluprácu.Toto poradenstvo poskytuje na SČK ÚzS Levice každú prvú stredu v mesiaci pracovníčka Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Erika Šodorová, za ktorou ľudia môžu prísť. "" povedala Szalmová a dodala, že SČK ÚzS Levice špecializované poradenstvo neponúka, pretože na to sú presne určené organizácie.Linka sa posúva aj do pohotovostnej služby, takže v prípade nutnosti je možné sa na ňu obrátiť vo večerných hodinách. "" ukončila riaditeľka SČK ÚzS Levice a dodala, že linka je financovaná zo zdrojov samotného ÚzS.Počas prvého polroka 2017 sa poradenstvo v rámci Linky sociálnej pomoci bude poskytovať v termínoch 1. februára, 1. marca, 5. apríla, 3. mája a 7. júna.Kontakt na Linku sociálnej pomoci SČK ÚzS Levice je 0910 116 111, prípadne email: callcentrum.lv@redcross.sk.