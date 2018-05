Slovenský cyklista Varhaňovský skončil druhý v 5. etape Okolo Kamerunu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky - 5. etapa (Mbanga - Bafang, 122 km):



1. Bonaventure Uwizeyimana (Rwanda) 3:23:37 h, 2. Jakub VARHAŇOVSKÝ (SR/Dukla Ban. Bystrica) +1:20 min, 3. Michel Tientcheu (Kam.) +1:21, ... 6. Martin HARING +3:34, 8. Ján Andrej CULLY +4:42, 9. Martin MAHĎAR +4:55, 40. Adrián FOLTÁN (všetci SR/Dukla Ban. Bystrica) +18:26



celkové poradie:



1. Uwizeyimana 13:52:33 h, 2. HARING +3:30 min., 3. MAHĎAR 3:54, ... 7. CULLY +5:36, 13. VARHAŇOVSKÝ +6:47, 49. FOLTÁN +1:01:43 h

Bafang 31. mája (TASR) - Slovenský cyklista Jakub Varhaňovský z tímu Dukla Banská Bystrica obsadil druhé miesto v 5. etape pretekov Okolo Kamerunu z Mbangy do Bafangu (122 km). Do cieľa prišiel so stratou jednej minúty a dvadsiatich sekúnd na víťazného Bonaventurea Uwizeyimanu z Rwandy, ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia. Tretí skončil domáci Michel Tientcheu so stratou jednej sekundy na Slováka. Martin Haring je v celkovom poradí druhý pred Martinom Mahďarom.