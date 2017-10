Slovenský deficit bol podľa Eurostatu vlani vyšší

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Luxemburg 23. októbra (TASR) - Deficit verejných financií SR dosiahol vlani 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oznámil to v pondelok európsky štatistický úrad Eurostat v rámci druhej tohtoročnej notifikácie deficitov a dlhov krajín EÚ. Oproti prvej, jarnej notifikácii sa vlaňajší schodok zvýšil o 0,5 % HDP, a to najmä vplyvom horšieho vývoja dane z príjmov právnických osôb.vysvetlili v komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS).Po aktualizácii prekročil slovenský deficit svoj pôvodný cieľ na rok 2016 na úrovni 1,9 % HDP. Medziročne však bol stále lepší o 0,5 percentuálneho bodu (p.b.). Verejný dlh SR dosiahol vlani podľa aktuálnych čísiel 51,8 % HDP, čo je o 0,1 p.b. menej v porovnaní s jarnou notifikáciou Eurostatu a o 0,5 p.b. oproti predchádzajúcemu roku.Priemerný deficit za celú Európsku úniu (EÚ) dosiahol minulý rok úroveň 1,7 % HDP a dlh 83,2 % HDP. Schodok za eurozónu predstavoval 1,5 % HDP a dlh 88,9 % HDP, informoval Eurostat.V porovnaní s rokom 2015 došlo vlani k zníženiu deficitu EÚ o 0,7 p.b. a eurozóny o 0,6 p.b. Medziročne sa znížil aj priemerný verejný dlh, a to o 1,3 p.b. v celej EÚ a o 1 p.b. v eurozóne.