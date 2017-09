Slovenský film Čiara zabojuje o Oscara

Plagát k slovenskému filmu Čiara v hlavnej úlohe s Tomášom Maštalírom. Foto: facebook/Film Čiara Foto: facebook/Film Čiara

Bratislava 21. septembra (TASR) - Na konci februára vyhlási americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) na slávnostnom ceremoniáli v losangeleskej sále Dolby Theatre držiteľov svojich ocenení známych ako Oscar. Spomedzi slovenských snímok vyberá národného nominanta do "oscarovského" boja v kategórii najlepších cudzojazyčných filmov Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). Členovia akadémie zvolili spomedzi 11 prihlásených filmov divácky úspešnú drámu Čiara režiséra Petra Bebjaka a producentky Wandy Adamík Hrycovej.Snímka si hneď po premiére odniesla zo súťaže MFF Karlove Vary ocenenie za najlepšiu réžiu a v slovenských kinách ju od augustovej premiéry videlo takmer 300.000 divákov. Príbeh Čiary sa odohráva krátko pred vstupom Slovenska do Európskej únie a sleduje boj pašeráka Adama Krajňáka o dôstojný život svojej rodiny na hraniciach s Ukrajinou. Novobudovaný hraničný priechod zvyšuje napätie na oboch jej stranách a keď zlyhá jedna z pašeráckych akcií, zásadový Krajňák sa dostáva do víru udalostí, vďaka ktorým bude musieť prekročiť aj tie pomyselné hranice, za ktoré rozhodne neplánoval zájsť.Medzi jedenástkou prihlásených filmov, z ktorých akademici vyberali a ktoré spĺňajú podmienky určené AMPAS, figuruje napríklad festivalovo úspešná dráma Piata loď (r. Iveta Grófová), jeden z najnavštevovanejších filmov tohto roka Únos (r. Mariana Čengel Solčanská), kontroverzný dokument Richard Müller: Nespoznaný (r. Miro Remo), ale aj snímky, ktoré len pred pár dňami vstúpili do kinodistribúcie - Out (r. György Kristóf) a Nina (r. Juraj Lehotský). Zoznam filmov spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do hlasovania o národného nominanta na ocenenie AMPAS v aktuálnou ročníku dopĺňajú snímky Pirko (r. Lucia Klein Svoboda, Petr Klein Svoboda), 5 October (r. Martin Kollár), IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia (r. Palo Janík), Finále (r. Palo Korec, Dušan Milko) a Sprisahanie šedej rasy (r. Maroš Berák).