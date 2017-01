Slovenský film Piata loď bude mať svetovú premiéru na Berlinale

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Slovenský film Piata loď bude mať svetovú premiéru na 67. Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale.TASR informovala Zuzana Golianová, PR manažérka filmu, ktorý vznikol na motívy úspešného rovnomenného románu Moniky Kompaníkovej.okomentoval svoje rozhodnutie programový tím festivalu. Druhý dlhometrážny film Ivety Grófovej, ktorej debut Až do mesta Aš získal národnú nomináciu na Oscara v roku 2012, bude súťažiť v konkurencii filmov z viacerých krajín ako Brazília, Veľká Británia, Austrália, Kanada, Poľsko, USA, Nemecko, Argentína, Mexiko, Čína.reagovala na správu z Berlína producentka filmu Katarína Krnáčová.Aj detská hra sa môže stať niečím, čo navždy zmení život. Film rozpráva príbeh netradičnej detskej rodiny inšpirovaný skutočnou udalosťou. Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych okolností vezme dve batoľatá do opustenej záhradnej chatky. Jej konanie je dojemným a detsky úprimným pokusom napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, akú by chcela mať.Hlavnú postavu - malú Jarku si zahrala v čase nakrúcania len desaťročná Vanesska z Bratislavy. Jej kamaráta Kristiána stvárnil Matúško z Vranova nad Topľou, Jarkinu mamu hrá mladá speváčka z Košíc Katarína Kamencová a jej mamu česká herečka Johanna Tesařová. Výrazný výtvarný charakter dala filmu kameramanka Denisa Buranová.Berlinale sa uskutoční od 9. do 19. februára. Rodinná dráma Piata loď príde slovenských kín 16. marca. Slovensko-česko-maďarský film prinesie do slovenskej kinodistribúcie CinemArt SK. Realizáciu snímky podporili Audiovizuálny fond, Eurimages, Státní fond kinematografie, Creative Europe - Media a Bratislavský samosprávny kraj.