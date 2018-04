Slovenský filmový režisér Juraj Jakubisko sa dožíva životného jubilea

Na snímke Juraj Jakubisko. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kojšov/Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovenský filmový režisér Juraj Jakubisko sa v pondelok 30. apríla dožíva životného jubilea - 80. narodenín.Ako režisér sa vyznačoval aj výrazným výtvarným cítením, ktoré je prítomné vo všetkých jeho filmoch a tvorí jednu zo základných charakteristík jeho filmovej tvorby.Juraj Jakubisko sa narodil 30. apríla 1938 vo východoslovenskej obci Kojšov. V roku 1957 absolvoval štúdium fotografie na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave a v rokoch 1959-1966 študoval v Česku na pražskej Filmovej a televíznej fakulte Akademie múzických umení (FAMU).Po absolutóriu režijne debutoval filmom Kristove roky (1967). Nasledovali filmy Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a tragikomédia Dovidenia v pekle, priatelia (1970, dokončená 1990), ktoré zakázali v 70. rokoch minulého storočia a Jakubisko sa mohol venovať len dokumentárnej tvorbe.Jeho film Postav dom, zasaď strom (1979), ktorý nakrútil po niekoľkoročnej odmlke bol majstrovským dielom. Nasledovala komédia Nevera po slovensky (1980). Vrcholom jeho tvorby 80. rokov 20. storočia je historická sága Tisícročná včela (1983), ktorá získala množstvo ocenení, podobne ako filmová rozprávka Perinbaba (1985). Predrevolučné obdobie uzavrel filmom Sedím na konári a je mi dobre (1989), v ktorom si jednu z hlavných úloh zahral Bolek Polívka.V roku 1990 natočil pre televíziu film Takmer ružový príbeh, dokončil a uviedol do kín tragikomédiu Dovidenia v pekle, priatelia a začal pracovať na filme Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, ktorý mal premiéru v roku 1992.Od roku 1993 žije Juraj Jakubisko spolu s manželkou, herečkou a producentkou Deanou Horváthovou a rodinou v českej metropole Prahe.Z roku 1997 je film Nejasná správa o konci světa a z roku 2004 film Post coitum v hlavnej úlohe s talianskym hercom Francom Nerom. Veľmi úspešným projektom Juraja Jakubiska je film Bathory, historický veľkofilm o čachtickej pani, ktorá sa podľa legendy kúpala v krvi panien a ktorú prezentujú ako najväčšiu vrahyňu všetkých čias. Film vo svetovej premiére uviedli na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v českých Karlových Varoch v roku 2008. Slovenská speváčka Katarína Knechtová k filmu naspievala hit Môj Bože, ktorý sa stal najhranejšou skladbou na Slovensku v roku 2008. K spolupráci si ju pozval režisér Juraj Jakubisko.V roku 2012 sa stal zrejme najstarším pacientom, ktorému v Česku lekári dali nové srdce.Jedným z filmov v rámci premietania dokumentov o živote Ondreja Nepelu 26. apríla 2011 bol aj dokument od režiséra Juraja Jakubiska s názvom Ondrej Nepela, s ktorým sa režisér poznal ešte pred nakrúcaním dokumentu. V rámci projektu Košice 2013 - EHMK sa Juraj Jakubisko predstavil nielen cez svoje filmy, ale aj výtvarnou tvorbou. Filmový festival Jakubiskove dni sa začal netradične vernisážou výtvarných diel tohto významného slovenského filmového režiséra v košickej galérii Vojtecha Löfflera. Jakubisko tam vystavoval tridsiatku svojich diel - cyklus serigrafií, autorské filmové plagáty a olejomaľby. Pri tejto príležitosti mu primátor Košíc Richard Raši odovzdal Plaketu mesta Košice. Historickým veľkofilmom Bathory, najdrahším filmovým projektom v strednej Európe, sa začala filmová časť festivalu. V nakladateľstve XYZ vyšla 20. júna 2013 pri príležitosti 75. narodenín Juraja Jakubiska jeho autobiografia Živé striebro, v ktorej zachytil prvých tridsaťtri rokov svojho života.Za svoju tvorbu získal Juraj Jakubisko množstvo domácich i zahraničných ocenení. Získal napríklad cenu československej kritiky za najlepší československý film roku 1967. V júni 2002 si prevzal cenu Zlatá kamera, ktorú tradične udeľujú osobnostiam domácej i zahraničnej kinematografie za podiel na rozvoji filmového umenia na festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach. Od januára 2003 je Juraj Jakubisko nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy za zásluhy v oblasti slovenskej kinematografie. Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii si prevzal režisér Juraj Jakubisko 16. apríla 2016.Jeho filmy ocenili aj na Grand Prix Unicef a na MFF v Moskve a na MFF v Karlových Varoch. Výročnú cenu Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev mu udelili 1. marca 2003. Sošku leva získal za dlhodobý umelecký prínos pre český film. Českého leva získal aj v roku 2008 za divácky najúspešnejší film Bathory a tiež za výtvarný počin filmu Bathory. Dňa 9. júna 2009 si prevzal Cenu Elsy Morante pre zahraničného režiséra. Za účasti talianskej veľvyslankyne na Slovensku Brunelly Borzi Cornacchia mu ju odovzdala Teresa Triscani, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Juraj Jakubisko je známy dlhoročnou spoluprácou s talianskou kinematografiou a jej predstaviteľmi, aj preto si vyslúžil pomenovanie "slovenský Fellini", čo považuje za poctu. Tridsať vybraných významných osobností 28. októbra 2016 ocenil český prezident Miloš Zeman pri príležitosti osláv 98. výročia vzniku samostatného Československa. Medailu za zásluhy I. stupňa v oblasti v umenia získal aj slovenský režisér Juraj Jakubisko.V historickom meste Kežmarok začali 18. februára 2017 nakrúcať prvé scény druhej časti filmovej rozprávky Perinbaba. Z prvej časti Perinbaby bude hrať v pokračovaní len jediná herečka, a to Petra Vančíková-Kolevská, ktorá stvárnila Alžbetku. Jej syna, ktorý je hlavnou postavou novej snímky, si zahrá Lukáš Frlajs. Dej novej Perinbaby nadväzuje na pôvodnú rozprávku, začína sa v mlyne, kde mali svadbu Jakubko a Alžbetka. Práve tu vyprevádza Alžbetka svojho syna Lukáša na skusy do sveta. Nový diel je o jeho putovaní a hľadaní šťastia a lásky.Ako režisér spolupracuje Juraj Jakubisko vo veľkej miere aj s divadlom. V Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave sa konala 7. novembra 2008 premiéra našej národnej opery - Suchoňovho Svätopluka. Nové naštudovanie pod vedením filmového režiséra Juraja Jakubiska slávilo úspech. Národná opera Eugena Suchoňa Krútňava sa 4. januára 2018 vrátila do repertoáru Opery SND. Súčasnú inscenačnú podobu dal opere filmový mág Juraj Jakubisko.