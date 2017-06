Slovenský futbalista Chrien je pred podpisom zmluvy s Benficou Lisabon

Na archívnej snímke Martin Chrien. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 29. júna (TASR) - Slovenský futbalista Martin Chrien je blízko k podpisu zmluvy s Benficou Lisabon. Podľa portugalských médií ho vo štvrtok čakala lekárska prehliadka, po ktorej by mal spečatiť prestup z Viktorie Plzeň.Chrien si v drese Slovenska pripísal na konto dva góly na prebiehajúcich majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku, kde jeho tím zostal tesne pred bránami semifinále. Plzeň by za stredopoliara mala od Benficy zinkasovať necelých milión eur, uviedol portál isport.cz.V uplynulom ročníku Chrien odohral za Plzeň iba 77 minút v troch dueloch a ani staronový tréner Viktorie Pavel Vrba s ním údajne nepočítal.potvrdil nemenovaný zdroj pre isport.cz.Dvadsaťjedenročný Chrien je odchovancom Dukly Banská Bystrica, odkiaľ zamieril do Plzne v roku 2014. Väčšinu času ale strávil na hosťovaniach - v Českých Budějoviciach, Zbrojovke Brno a naaposledy v MFK Ružomberok. Na európskom šampionáte do 21 rokov skóroval proti Anglicku i Švédsku, v oboch prípadoch hlavou.