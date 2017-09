Slovenský Komisár Rex má zabaviť celú rodinu

Komisár Rex - nemecký ovčiak s neomylným inštinktom a fenomenálnou inteligenciou si získal priazeň miliónov divákov v rovnomennom rakúsko-nemeckom seriáli, ktorý sa vysielal aj na Slovensku. Prvýkrát to bolo v roku 1997. Na televízne obrazovky prichádza tento týždeň v slovenskom spracovaní. Pilotnú časť seriálu odpremiérovali tvorcovia i herci v pondelok (4.9.) v jednom z bratislavských kín.

Krajšia strana Bratislavy

Rodinná zábava

Známi herci

Psy z Poľska

Nový krimiseriál vzniká na základe pôvodných scenárov, dej je však zasadený do prostredia Bratislavy. "Po veľmi dlhom období máme šancu ukázať Slovensko krajším spôsobom oproti našej predchádzajúcej tvorbe. Toto bude prvá kriminálka, ktorá ukazuje krajšiu stranu Bratislavy," povedal pre TASR režisér Róbert Šveda z tímu produkčnej spoločnosti D.N.A. Production, ktorý slovenskú verziu seriálu vyrába pre Markízu. V minulosti sa podpísal aj pod kritikmi pozitívne hodnotený kriminálny seriál Mesto tieňov. "Bude to modernejšie spracovanie, je to predsa len 25 rokov starý seriál, ktorý prešiel nejakým upgradeom, adaptáciou v Taliansku aj v Poľsku," doplnil na margo slovenského Rexa."Televízia si povedala, že nechce kriminálny seriál, ale skôr rodinnú zábavu, aby to mohli pozerať deti od šesť rokov, dospelí po deväťdesiatku. Mali sme vytvoriť niečo také, aby to mohli pozerať všetci večer aj dopoludnia," priblížil zadanie producent seriálu Rasťo Šesták. Hlavnú rolu kapitána Richarda Majera hrá herec Juraj Bača, priaznivcom rodinných seriálov známy vďaka Búrlivému vínu. "Z kastingu vyšiel ako ideálny typ, ktorý dokáže stvárniť mladú generáciu a dodať seriálu súčasný nádych," uvádza k obsadeniu slovenskej verzie známych kriminálnych príbehov PR oddelenie skupiny Markíza.Ďalšou známou tvárou seriálu bude Lukáš Latinák, ktorý stvárni postavu komického komisárovho asistenta Karola Šimečka (v pôvodnej verzii Ernst Stockinger). Tak ako v origináli, ani v slovenskej verzii nebude mať jeho postava so psom veľmi pozitívny vzťah. "Ja sa so psom až tak veľmi nekamarátim, kradne mi žemle," hovorí so smiechom Latinák. V slovenskej adaptácii seriálu, ktorý si na svoj obraz pretvorili napríklad aj v Rusku, uvidia diváci i Gregora Hološku, Vladimíra Jedľovského, Pavla Višňovského a ďalších hercov. Prvé tri časti 13-dielnej série nakrútil režisér Peter Bebjak.Zaujímavosťou je, že v úlohe policajného psa sa striedajú traja psí herci pôvodom z Poľska - Odin, Rex a Joši. "Každý je na iné veci, zvláda akoby inú časť spektra. Jeden je dravší, akčnejší, ďalší skôr intelektuálnejší - ten, ktorý vám dá tie pekné detailíky, urobí malé herecké etudy a potom tam máme ešte mladého Rexa, ktorý je vhodný na veľmi hravé scény," vysvetlil režisér Šveda. "Pri prvom stretnutí ma ovoňali, povodil som si ich na vôdzke, prebehla medzi nami chémia, takže sme mohli začať nakrúcať," spomína na zoznamovanie sa so štvornohými spoločníkmi Juraj Bača. A aké bolo nakrúcanie so zvieratami? "Kto niekedy niečo nakrúcal vie, že so zvieratkami aj malými deťmi je to naozaj ťažké, lebo ich sústredenosť je dočasná. Je to fajn, ale trošku ťažšie, myslím si, že aj skúsenejší herci by sa zapotili," priznal herec pre TASR. Ďalej potvrdil, že pri natáčaní sú vždy prítomné trénerky, ktoré dohliadajú na to, aby sa psy cítili komfortne. Tiež platí pravidlo, že dotýkať sa ich môžu iba oni a herci, ktorí s nimi hrajú. Dôvod je, aby ich iné osoby nerozptyľovali, čo by nakrúcanie komplikovalo.Seriál Rex bude uvádzať televízia Markíza od 7. septembra každý štvrtok o 20.30 h.