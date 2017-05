Slovenský majster Banská Bystrica pri žrebe Ligy majstrov v 4. koši

Radosť hráčov Banskej Bystrice. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zug 2. mája (TASR) - Hokejisti slovenského majstra HC'05 iClinic Banská Bystrica budú pri žrebe nového ročníka Ligy majstrov 2017/2018 figurovať vo štvrtom koši. Najvyššie je nasadený obhajca Frölunda Göteborg, v prvom koši mu robia spoločnosť aj majstri Fínska, Švédska, Švajčiarska, Česka, Nemecka a Rakúska.V 1. koši sú tak okrem obhajcu aj HV71 Jönköping, Tappara Tampere, SC Bern, Kometa Brno, Red Bull Mníchov, Viedeň Capitals a Växjö Lakers. Banská Bystrica nebude hrať s nikým z jej štvrtého koša - Stavanger Oilers (Nór.), Neman Grodno (Biel.), Esbjerg Energy (Dán.), Cardiff Devils (V.Brit.), Gap Rapaces (Fr.), Comarch Cracovia (Poľ.) a úradujúci víťaz Kontinentálneho pohára Nottingham Panthers (V.Brit.).Žreb skupinovej fázy sa uskutoční 17. mája v kolínskej Lanxess arena (16.00 SELČ). V každom zo štyroch košov je 8 tímov. Žreb určí zloženie ôsmich štvorčlenných skupín, v nich sa nemôžu stretnúť mužstvá z rovnakej krajiny. Každý klub odohrá šesť duelov, tri doma a tri vonku, do play off postúpia z každej skupiny prví dvaja.Skupinová fáza sa bude hrať od 24. augusta do 11. októbra. Play off sa hrá na dva zápasy (doma-vonku), finále podobne ako v minulej sezóne na jeden zápas. Vyraďovačka začne 31. októbra, finále LM 2017/2018 je na programe 6. februára 2018.