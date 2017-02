Slovenský medailový oxymoron a štyri kolesá alegorického voza

Slovák Andreas Žampa (vľavo) a Francúz Alexis Pinturault na trati počas finále súťaže tímov na MS vo švajčiarskom St. Moritze 14. februára 2017. Foto: TASR/AP Slovák Andreas Žampa (vľavo) a Francúz Alexis Pinturault na trati počas finále súťaže tímov na MS vo švajčiarskom St. Moritze 14. februára 2017. Foto: TASR/AP

St. Moritz 13. februára (TASR) - To že by slovenské zjazdové lyžovanie mohlo na MS v St. Moritzi získať historickú prvú medailu, na to sa vygeneroval krásny slovesný oxymoron.Nahlas sa to pošuškávalo.Ale určite nie v spojitosti s utorkom. A keď sa aj - po prísľube silnej zostavy v súťaži tímov - vyrojili náznaky predpokladu športového úspechu, jóbovky o Adamovi Žampovi to brzdili. Napokon aj bez mužskej jednotky malá lyžiarska krajinka slávila úspech, na ktorý jej bohatá a šťavnatá reč ponúka ďalšie priehrštia metaforických či epitetonických výrazov.Držiac sa štandardnej terminológie - o strieborné medaily sa zaslúžili všetci aktéri. Nie je to azda klišé. Veď aj 17-ročná Tereza Jančová bola súčasťou súdržnej atmosféry tímu a zranený Adam Žampa burcoval nielen svojho brata Andreasa, ale všetkých, najmä svojho náhradníka. A hoci esencia sily slovenského paralelného slalomu tkvie v kumšte Veroniky Velez-Zuzulovej a Petry Vlhovej, nečakane kľúčovým bol práve výkon Matej Falata. "S týmto sme nepočítali, hoci sme si verili, že by sme mohli urobiť dobrý výsledok. Ale toto je ozaj skvelé, to sme nečakali. Je to skvelý pocit, medaila na majstrovstvách sveta je pecka. Tlak bol samozrejme na babách a treba povedať, že naše dievčatá boli úžasné," povedal šťastný Falat, ktorý pred dvoma týždňami získal v alpskej kombinácii bronz na zimnej univerziáde.Pôvodne nahradník, teda zo šestice v hierarchii piaty, bol pevným "štvrtým kolesom" alegorického voza so strieborným nákladom. Z celkovo štyroch paralelných jázd obe elitné slalomárky vyhrali všetky, Falat len dve, ale jeho senzačné výkony v prvých dvoch kolách boli zásadné pre úspech tímu. Nesmie sa však opomenúť ani fakt, že Andreas Žampa síce nevyhral ani jednu jazdu, ale jeho čas pomohol rozhodnúť semifinálovú remízu 2:2 proti Švajčiarsku. Jeho výkon zaistil tímu to, že bez ohľadu na záverečný duel je cenný kov vo vrecku.Kvalitná mužská platforma sa postarala o to, že paralelné umenie dvoch slalomárskych hviezd nevyjde navnivoč. Dievčatá si schuti zajazdili, všetko povyhrávali a ukázali, že v sobotňajšom slalome (Vlhová možno aj vo štvrtkovom obrovskom slalome) sa do bránok vrútia vo veľkej športovej fazóne. S ambíciou zavesiť si na krk ďalšiu medailu. "Je to niečo neskutočné, strašne sa z toho tešíme. Zdolali sme skoro všetkých, akurát s Francúzmi sme tesne prehrali, ale aj tak sme šťastní. Veď málokto by v to veril, veľa ľudí nás považovalo za outsiderov. Môj cieľ bol vyhrať všetky štyri moje jazdy a to som aj splnila. Veľmi som sa tešila na túto súťaž, lebo ide o tím a tá atmosféra ma nesklamala. Dnes si to užijeme a zajtra ideme ďalej," zdôraznila pre TASR Petra Vlhová.Oslavy odkladá aj Veronika Velez-Zuzulová, slalomárska rutinérka a priekopníčka úspechov samostatného alpského lyžovania. Na utorok 14. februára nikdy nezabudne, lebo tento deň 32-ročnej bojovníčke zabezpečil, že na svojom určite poslednom svetovom šampionáte konečne dobyla medailu: "Mám pocit, akoby sme získali zlato. Preteky som si užívala a dala som do nich všetko. Som veľmi šťastná a aj pre týchto mladých ľudí okolo mňa. Bolo krásne vystúpiť s nimi na pódium. Jediné, čo ma mrzí, že nemám o desať rokov menej že s nimi nemôžem absolvovať ďalšie šampionáty. Všetci sme mali slovenské srdce, išli sme za tím a spravili sme pre Slovensko medailu."