Slovenský mladík Hromada prestúpil do Slavie Praha

Na archívnej snímke vľavo Atila Varga a vpravo kapitán Jakub Hromada. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 8. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jakub Hromada bude v budúcej sezóne obliekať dres českého majstra Slavie Praha. Na sociálnej sieti to potvrdil predseda predstavenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. V minulej sezóne hral stredopoliar za Viktoriu Plzeň na hosťovaní zo Sampdorie Janov.Hromada sa v juniorskom veku sťahoval z rodných Košíc do Michaloviec a neskôr do akadémie slávneho Juventusu Turín. Pôsobil aj v juniorke FC Janov a Pro Vercelli. V roku 2015 podpísal kontrakt so Sampdoriou Janov, odkiaľ ale putoval na hosťovanie najskôr do Senice (205/2016) a potom do Viktorie Plzeň (2016/2017). So Slaviou bude bojovať o prienik do skupinovej fázy Ligy majstrov.Slovensko reprezentoval na všetkých mládežníckych úrovniach a figuruje aj v nominácii Pavla Hapala na blížiace sa majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku. Informoval portál idnes.cz.