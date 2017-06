Slovenský národný archív ponúka možnosť nahliadnuť do zbierok

Slovenský národný archív Foto: Teraz.TV/Kristína Janíková Foto: Teraz.TV/Kristína Janíková

Bratislava 10. júna (TASR) – Návštevníci Slovenského národného archívu (SNA) sa dnes môžu na vlastné oči presvedčiť, ako sa uchovávajú a reštaurujú historické dokumenty. Ústredný verejný archív SR a jeho zamestnanci to záujemcom ukážu na dnešnom Dni otvorených dverí (DOD), ktorý je prístupný do 17.00 h." informovala poverená riaditeľka SNA Mária Šániková, ktorá dodala, že reštaurátorské techniky si budú môcť vyskúšať aj samotní návštevníci.doplnila riaditeľka.DOD organizuje národná inštitúcia už ôsmykrát, druhý rok je SNA sprístupnený touto formou počas víkendového dňa.dodala riaditeľka. Pripravený je aj program pre deti.Prví návštevníci, ktorí do SNA prišli hneď po desiatej, boli zvedaví napríklad na to, koľko má národný archív zamestnancov a aké druhy archívneho materiálu uchováva. Dozvedeli sa i to, že ak by sa všetky dokumenty zaradili za sebou, vytvorili by pás dlhý približne 44 kilometrov. Zaujalo ich tiež, že budovu, ktorá vznikla v rokoch 1976-1983, postavili väzni."Pre mňa je to všetko nové, takže mňa zaujíma všetko, čo tu nájdem a obdivujem to, o aké cennosti, pamiatky celonárodného významu sa tu starajú," ocenil pán Milan zo Serede. Pani Annu motivovala k návšteve DOD zvedavosť a tak trochu i výčitka.povedala, sledujúc jedným okom svoje ratolesti, ktoré skúšali písať brkom a vyfarbovať erby.Súčasťou DOD je tiež výstava Písané obrazom o umeleckých prvkoch na archívnych dokumentoch i súťaž, ktorej účastníci musia rozšifrovať text archívneho dokumentu.Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať, sprístupňovať, a tým aj umožniť využívanie archívnych dokumentov. Ide o dokumenty, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov SR a ich právnych predchodcov, ďalej tie, ktoré majú celoštátny význam, ktoré SNA získal. Slovenský národný archív je zároveň hlavným vedecko-výskumným a školiacim pracoviskom v odbore archívnictva v Slovenskej republike.