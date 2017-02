Slovenský olympijský tím prehral s Francúzskom

Tréner slovenského Olympijského tímu Marcel Ozimák počas zrazu Olympijského tímu SR pred turnajom Euro Ice Hockey Challenge v rakúskom Grazi (9. - 11. februára), 7. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Euro Ice Hockey Challenge /Graz/:



Olympijský tím Slovenska - Francúzsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)



Góly: 55. Sukeľ - 8. S. Treille (Lamperier, Fleury), 13. Y. Treille (Lamperier, Texier), 53. Texier (Lamperier). Rozhodovali: Nikolič, Smetana – Kaspar, Sparer (všetci Rak.), vylúčenia: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



zostavy:



Olympijský tím Slovenska: Baroš – Bačík, Rais, Koch, Hraško, Rosandič, Dinda, Grman, Holenda - Štrauch, Krištof, Gríger - Sukeľ, Puliš, P. Zuzin - Matoušek, Boltun, Skalický - Lichanec, Hlinka



Francúzsko: Ylonen – Trabichet, Chakiachvili, Janil, Lamperier, Raux, Baazzi, Da Costa, Rech – Fleury, Bouvet, S. Treille – Y. Treille, Texier, Ville – Valier, Ritz, Perret – Berthon, Thillet, Douay

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Graz 10. februára (TASR) - Slovenský Olympijský tím neuspel ani vo svojom druhom zápase na turnaji Euro Ice Hockey Challenge v rakúskom Grazi. Zverenci trénera Marcela Ozimáka nestačili po úvodnej prehre s domácou reprezentáciou (1:2 pp) v piatkovom stretnutí na Francúzsko, ktorému podľahli 1:3.Slováci si v 28. vzájomnom stretnutí s Francúzskom zapísali piatu prehru, na konte majú aj 20 víťazstiev a tri remízy.Turnaj zakončia v sobotu proti Nórom.Slovenskí reprezentanti odštartovali úvodnú tretinu zle a počas celého jej priebehu ťahali za kratší koniec. Už po 25 sekundách išiel na trestnú za podrazenie Štrauch a Francúzi sa prvýkrát dostali do výraznejších príležitostí, no početnú výhodu nevyužili. Následne neuspeli v hre 5 na 4 ani zverenci trénera Marcela Ozimáka. Prvý gól prišiel v 8. minúte, keď sa po spolupráci Lamperiera so Sachom Treillem presadil druhý menovaný. Slovákom ubralo sily ďalšie oslabenie a v 13. minúte inkasovali opäť. Tentoraz prekonal Baroša druhý z bratskej dvojice Treilleovcov, starší Yorick. Aj v ďalších minútach mali viac z hry Francúzi, ktorí v úvodnom dejstve prestrieľali súpera vysoko 14:4.Dominancia hráčovpokračovala aj na začiatku druhej tretiny, keď si vypracovali dve veľké šance, no Slovákov zachránil Baroš. Dvadsaťtriročný brankár Zvolena prežil krušné chvíle aj pri ďalšej početnej výhode súpera. V ďalšej desaťminútovke sa hra už vyrovnala a do dobrých možností sa dostali aj slovenskí reprezentanti, ale pozorného Ylonena neprekonali.Slováci mohli znížiť v úvode tretej časti, keď si svojou aktivitou vypýtali tretiu presilovku v stretnutí, ale ani počas nej sa nedostali ku gólovej koncovke. V 53. minúte pridali francúzski hráči tretí zásah z hokejky Texieru, ktorý definitívne rozhodol o ich triumfe. Pri všetkých troch zásahoch asistoval Lamperier. Za Slovákov v 55. minúte len skorigoval svojím prvým gólom v seniorskej reprezentácii Sukeľ - 1:3.