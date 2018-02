Slovenský prezident Andrej Kiska oslávi 55. narodeniny

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Poprad/Bratislava 2. februára (TASR) - Súčasný prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska, bývalý podnikateľ a filantrop, oslavuje v piatok 2. februára 55 rokov.Ing. Andrej Kiska je štvrtým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky (SR), do funkcie bol zvolený ako občiansky (nezávislý) kandidát 29. marca 2014 a do úradu hlavy štátu inaugurovaný 15. júna 2014.Andrej Kiska sa narodil 2. februára 1963 v Poprade. V roku 1986 ukončil inžinierske štúdium v odbore mikroelektronika na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako projektant v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. V roku 1990 odišiel do Spojených štátov amerických s plánom natrvalo sa tam usadiť. Po roku a pol sa však vrátil na Slovensko a založil svoju prvú spoločnosť, ktorá však po pár týždňoch zbankrotovala.Od roku 1996 postupne spoluzakladal splátkové spoločnosti Tatracredit, Triangel a neskôr aj Quatro, ktoré viedol a spravoval spolu s bratom. V roku 2005 predal všetky svoje podiely v týchto spoločnostiach Všeobecnej úverovej banke (VÚB) a rozhodol sa venovať charite.Charitatívnu neziskovú organizáciu Dobrý Anjel založil Andrej Kiska s priateľom v roku 2006. Dobrý Anjel pomáha pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami rodinám s deťmi, ktoré sa pre závažné ochorenie ohrozujúce život dostali do ťažkej finančnej situácie. Nadácia od roku 2011 funguje aj v Českej republike (ČR).V roku 2006 získal Kiska od predplatiteľov týždenníka Trend ocenenie Manažér roka a je držiteľom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2011 v kategórii filantropia. Je autorom publikácií Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom (2011) a Vezmi život do svojich rúk (2013).V októbri 2012 sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky ako nezávislý kandidát. Do boja o prezidentské kreslo sa v roku 2014 prihlásilo 14 kandidátov. Víťazom prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa konalo 15. marca 2014, sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého volilo 28 percent ľudí. Do druhého kola postúpil aj Andrej Kiska. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov.Víťazom druhého kola prezidentských volieb a novým slovenským prezidentom sa 29. marca 2014 stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Funkcie hlavy štátu sa ujal zložením sľubu 15. júna 2014, kedy sa skončilo druhé funkčné obdobie jeho predchodcovi Ivanovi Gašparovičovi.Andrej Kiska je druhýkrát ženatý, je otcom piatich detí.