Slovenský raj je plný turistov, na túry je vhodné ísť zavčas ráno

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrabušice 12. júla (TASR) – Letná turistická sezóna v národnom parku Slovenský raj sa rozbehla. Turisti počas slnečných dní čakajú v radoch na výstup na najnavštevovanejšiu roklinu Slovenského raja Suchú Belú aj viac ako 30 minút. Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil návštevníkom odporúča, aby sa na túru vybrali zavčas rána a tak predídu čakaniu."Najideálnejšie si je ráno privstať a garantujem, že keď tam budete ráno o ôsmej, tak tam zápcha nebude. Ak sa tam však dostanete medzi 10.00 až 12.00 h, nahrnie sa tam veľa ľudí, preto je potrebné rátať so situáciou, že si turisti musia počkať," povedal Dražil s tým, že večernú túru neodporúča. Okrem toho poradil návštevu ďalších ôsmich roklín v Slovenskom raji. "Zápcha nastáva len v určitý čas a v istom úseku. Je to opakujúci sa jav, ale nie každodenný," poznamenal. Zároveň zdôraznil, že sa prejavuje predovšetkým počas júla a augusta.Návštevnosť národného parku je v porovnaní s minulým rokom takmer rovnaká. "Na jar sme hovorili o zvýšení návštevnosti, teraz sa to upravilo a je takmer identická. Vlani sme do tohto času mali okolo 53.000 návštevníkov, v tomto roku je to 50.500 ľudí. Je to spôsobené najmä počasím, ktoré bolo v poslednom období zlé," povedala starostka obce Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves Jana Skokanová. Zároveň doplnila, že turistov láka roklina Suchá Belá najmä z dôvodu, že je ľahko dostupná, pretože jej začiatok sa nachádza pár metrov od parkoviska. Vlani počas letnej sezóny navštívilo roklinu Suchá Belá v priemere 900 – 1000 ľudí denne. "Túra tu vie byť pomerne krátka, dá sa spraviť do štyroch hodín. Pre iné túry v Slovenskom raji to neplatí, pretože dostupnosť nie je už až taká dobrá a ide o celodenné túry," vysvetlil Dražil.Zápcham v najnavštevovanejšej rokline Slovenského raja chcú predísť. Správa Národného parku Slovenský raj spolu s obcou Hrabušice podala projekt na získanie financií na vybudovanie kamerového systému. Financie chcú získať od nemeckej nadácie. "Pri Misových vodopádoch, kde sa tvoria kolóny, by mala byť umiestnená online kamera. Záznam by bol prenášaný na Podlesok aj na web, čiže ľudia by videli, čo sa tam v reálnom čase deje," vysvetlil Dražil. Momentálne podľa jeho slov čakajú na výsledok.