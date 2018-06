Slovenský rezort diplomacie víta uskutočnenie singapurského summitu

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokórejský líder Kim Čong-un si podávajú ruky počas historického stretnutia v Singapure 12. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský rezort diplomacie víta uskutočnenie summitu medzi najvyššími predstaviteľmi USA a KĽDR v Singapure. Pre TASR to povedal jeho hovorca Peter Susko.vyhlásil. Pripomenul tiež, že Slovensko dlhodobo podporuje diplomatické riešenie situácie na Kórejskom polostrove mierovou cestou.V spoločnom vyhlásení podpísanom po utorkovom summite v Singapure sa Donald Trump a Kim Čong-un zaviazali, že KĽDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky. Spojené štáty a KĽDR sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie na zabezpečenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove. Išlo vôbec o prvé osobné stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.