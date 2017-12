Slovenský šport v ére samostatnosti poznačilo viacero strát a nálezov

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Jozef Pribilinec, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Straty a nálezy po rozpade spoločného štátu s Čechmi neustále sprevádzajú slovenský šport vo väčšej i menšej miere už 25 rokov. Niektoré odvetvia si výrazne pomohli, iné utrpeli, dokonca do takej miery, že úplne zanikli. V nových podmienkach hneď po vzniku samostatnosti prežili so cťou tie, ktoré situáciu rešpektovali a primerane sa jej prispôsobili. Dodnes sa však skloňujú všeobecne známe chyby a omyly, na škodu celého slovenského športu a jeho úspechov. Za nositeľa búrlivých zmien sa považuje armádne vrcholové stredisko Dukla, bašta reprezentácie. Zažilo viacero otrasov a výkyvov, ocitlo sa aj na prahu zániku a odrážalo z úplného dňa, no v súčasnosti je to najdôležitejší nositeľ úspešnosti slovenského športu v ére samostatnosti.Prierez históriou Dukly zmapoval legendárny tréner chôdze Juraj Benčík, ktorý v roku 1988 na OH v Soule odkoučoval zlatého Jozefa Pribilinca. Podľa neho straty a nálezy po rozdelení spoločného štátu s Čechmi prevážili v prospech slovenskej samostatnosti.Keby neprišlo k rozdeleniu, asi by podľa Benčíka veľký rozdiel nenastal.Podľa Benčíka s Čechmi nikdy nebol problém spolupracovať.Európsky šampión na 20 km v Splite'90 chodec Blažek spomenul prípad Mrázeka, jeho českého partnera v reprezentácii, ktorý na rozdelenie citeľne doplatil.Rozdelenie oblialo živou vodou vodný slalom do takej miery, že sa z neho stal najúspešnejší slovenský šport. Mená Michala Martikána, Pavla a Petra Hochschornerovcov, Eleny Kaliskej, Juraja Minčíka, Ladislava a Petra Škantárovcov písali medailovú históriu na OH aj vďaka tomu, že po roku 1993 sa pustil do ofenzívneho boja a nič nenechal na náhodu.spomína si Ivan Cibák, dlhé roky prezident zväzu.Na federálne časy si spomína ako na veľkú brzdu aj Peter Mráz, na OH v Aténach a Pekingu tréner dvojnásobne zlatej kajakárky Kaliskej.Po rozpade sa spustila lavína slovenských úspechov a Mráz ich označil za raketový posun.Slovenské džudo po rozdelení ochudobnilo viacero odchodov a samotná Dukla musela budovať skupinu odznova. Tréner súčasnej reprezentácie Ján Gregor ml. si myslí, že vznikli nové možnosti.V džude sa po rozpade zmenšila konkurencia, zároveň však vznikla u mnohých príležitosť presadiť sa a vyniknúť. Ján Gregor ml. vystihol aj ďalšie pozitívum, mnohí sa zdravo naštartovali, aj sa vypracovali a predchádzajúce vzory predstihli.Biatlon očami súčasnej trénerky ženskej reprezentácie Anny Murínovej si vo všeobecnosti po rozpade spoločného štátu zjednodušil cestu do reprezentácie.Po osamostatnení sa dvere Slovákom, ako povedala Murínová, výrazne do reprezentácie otvorili.Osobitnú zmienku si v slovenskom biatlone zaslúži Anastasia Kuzminová, ktorá ako kométa presídlila z Ruska na Slovensko, získala občianstvo a stala sa z nej jednoznačná hviezda, s dvoma zlatými a jedným striebrom na ZOH. Na Kuzminovú sa bude slovenský šport veľmi spoliehať aj na februárových ZOH v Pjongčangu.upresnila motto svojho snaženia.