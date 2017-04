Slovenský štvorkajak po americkej príprave odcestoval do Szolnoku

Na archívnej fotografii slovenský štvorkajak v zložení zľava Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka pózuje so striebornými medailami po A-finále K4 na 1000 metrov na XXXI. letných olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro, 20. augusta 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Komárno 24. apríla (TASR) - Úspešný slovenský štvorkajak v zložení Erik Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák a Tibor Linka, ktorý v K4 na OH 2016 v Rio de Janeiro získal strieborné medaily, po ukončení zimnej prípravy v kalifornskom Newport Beach odcestoval v pondelok z Komárna na prípravu do maďarského Szolnoku." povedal pre TASR tréner Peter Likér.Ako dodal, ak by vedel skôr o nahradení trate na 1000 metrov polovičnou, tak by celú prípravu úplne zmenil. "" konštatoval Likér.Na 13. kongrese Európskej kanoistickej asociácie (ECA) v Bukurešti zazneli aj neoficiálne informácie, podľa ktorých v programe olympijských hier 2020 v Tokiu príde k zmene disciplíny v K4 - trať na 1000 metrov nahradí polovičná. Tisícka nebude figurovať už ani na tohtoročných majstrovstvách sveta v Račiciach. Zmeny má definitívne potvrdiť medzinárodná kanoistická federácia (ICF) 5. mája tohto roku." dodal Erik Vlček, podľa ktorého už tréningy prispôsobujú na 500-metrovú trať." zdôraznil Vlček.," priblížil plán prípravy v Szolnoku Juraj Tarr a dodal, že uvedená zmena ich v žiadnom prípade nevykoľají.Podľa Denisa Myšáka sa teraz do disciplíny K4 500 budú mnohí tlačiť. "" konštatoval s poznámkou, že vlani to už skúsili na majstrovstvách Európy, a aj keď išli 500-metrovú trať po kilometrovom tréningu, nešlo im to najhoršie - došli druhí za 200-kármi Maďarmi.Tibor Linka poznamenal, že terajšej domácej príprave chladné a veterné počasie neprialo. "" povedal Linka.O dva týždne majú vodáci pri Bratislave na Zemníku kvalifikáciu na júlové majstrovstvá Európy v Plovdive, pričom vyvrcholením tohtoročnej sezóny budú augustové majstrovstvá sveta v Račiciach.