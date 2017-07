Slovenský taxík havaroval v Rakúsku, dve ženy sa ťažko zranili

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Potzneusiedl 2. júla (TASR) - Slovenský taxík s troma cestujúcimi havaroval dnes skoro ráno neďaleko obce Potzneusiedl v okrese Neusiedl am See v Rakúsku. Taxikárka a jedna z cestujúcich utrpeli ťažké zranenia, ďalší spolucestujúci sa zranil ľahšie. S odvolaním sa na vyhlásenie rakúskej polície o tom informovala agentúra APA.Zranené ženy letecky previezli vrtuľníkom do nemocnice vo Viedni.Nehoda sa stala dnes ráno okolo 4.30 h na diaľnici A6 neďaleko hraníc so Slovenskom po tom, ako taxík zišiel z cesty a prevrátil sa.Šesťdesiatročná taxikárka s dvoma klientmi vo vozidle - 51-ročnou ženou a 31-ročným mužom - smerovala do Viedne. Doposiaľ z neznámych príčin auto vošlo do protismeru a zrútilo sa asi dva metre do priekopy, kde sa dvakrát prevrátilo a ostalo na kolesách.Obe ťažko zranené ženy ostali zakliesnené v aute, neskôr ich letecky previezli do Viedne. Muža s ľahšími zraneniami sanitkou previezli do nemocnice v Kittsee.Diaľnica A6 bola na danom úseku smerom do Viedne v dôsledku tejto nehody asi hodinu uzatvorená, uviedla polícia. Na mieste nehody zasahovali štyri sanitky a dve hasičské jednotky.