Slovensky tesne zdolali Švajčiarsky 25:23 v prípravnom zápase hádzanej

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

prípravný zápas, Michalovce:



Slovensko - Švajčiarsko 25:23 (11:13)



Zostavy a góly:



Slovensko: Gubiková, Furgaláková, Medveďová - Bujnochová, M. Rajnohová 2, Rebičová 1, Rechtorisová 2, Habánková 2, Pastorková 1, Demajová, M. Holešová, Kučerová 6/1, Szarková 2, Mikulčík 1, Jakubisová 5/2, M. Školková, Olšovská 2, Minarčíková 1



Švajčiarsko: Brutschová, Dokovicová - Kundigová 2, Bachmannová 4, Ozceliková 1, Weigeltová 4, Csebitsová 1, Freyová 3, Hodelová 5/2, Gautschiová 1, Amreinová 1, Bergerová, Matterová



Rozhodovali: Gedeon a Palovčák, TH: 7/3 - 2/2, vylúčené: 4 - 5, ČK 27. Kundigová (Švaj) za tri vylúčenia, 300 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 6. júna (TASR) - Hádzanárky Slovenska zvíťazili v prípravnom zápase v michalovskej Chemkostav aréne nad Švajčiarskom 25:23. Pre Slovenky to bola generálka na dvojzápas kvalifikácie MS 2017, ktorý odohrajú proti Maďarsku. Zverenky trénera Dušana Poloza sa najskôr 10. júna predstavia v Debrecíne, odveta je na programe o štyri dni v Bratislave.Slovenky mali lepší štart, viedli 2:0, no Švajčiarky postupne prevzali iniciatívu v prvom polčase. V 15. minúte viedli aj zásluhou hluchej desaťminútovky slovenského tímu 5:2. Švajčiarky viedli aj o štyri góly (12:8), no domáce reprezentantky do prestávky znížili na dvojgólový rozdiel - 11:13. Druhý polčas priniesol vyrovnaný priebeh, v ktorom sa Slovenky gólovo dotiahli na súperky. Po tom, čo brankárka Gubiková viackrát podržala svoj tím, dokázali domáce hráčky v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V závere za stavu 22:22 úspešne ubránili viacero akcií súperiek, naopak tromi gólmi rozhodli o svojom triumfe.