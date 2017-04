Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenských mužov na materskej pribúda. Kým ku koncu marca minulého roka poberalo dávku materské 930 mužov, ku koncu tretieho mesiaca tohto roka ich počet stúpol na 1767. Medziročne sa tak počet mužov na materskej zvýšil o 837. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne (SP).Na Slovensku môže okrem matky čerpať túto dávku aj otec dieťaťa. Trend zvyšovania počtu mužov na materskej je stále výraznejší. Muž však musí splniť viaceré zákonom stanovené podmienky. Kým u ženy, ktorá je matkou, je dôvodom na vznik nároku na materské tehotenstvo a starostlivosť o narodené dieťa, u muža je to tzv. prevzatie dieťaťa do starostlivosti. Ďalšou z podmienok na priznanie materského je, aby bol otec dieťaťa nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti.Ak je muž zamestnaný, nesmie mať z tohto zamestnania počas poberania materského príjem za aktívnu prácu. Ak je otec dieťaťa samostatne zárobkovo činnou osobou alebo je dobrovoľne poistený, musí spĺňať podmienku zaplatenia nemocenského poistenia riadne a včas.Muž o materskú dávku môže požiadať najskôr po šiestich týždňoch odo dňa pôrodu. Potrebuje k tomu tlačivo zo SP, ide o tzv. Žiadosť o materské. Zamestnanec žiada o materské príslušnú pobočku poisťovne podľa sídla jeho zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba žiadajú o materské v mieste ich trvalého bydliska.Otec má na čerpanie materskej nárok v období 28 týždňov od vzniku nároku na túto dávku a poberať ju môže len do dovŕšenia tretieho veku dieťaťa.