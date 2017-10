Slovenských ovocinárov trápi akútny nedostatok pracovnej sily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Trenčín 14. októbra (TASR) – Embargo na vývoz ovocia do Ruska a silné mrazy v posledných dvoch rokoch spôsobili, že slovenskí ovocinári majú asi len polovičné úrody v porovnaní s dlhoročným priemerom. Počas výstavy Jahrada 2017 (13. – 14. 10.) na trenčianskom výstavisku Expo Center to povedal predseda Ovocinárskej únie Slovenskej republiky Marián Varga.skonštatoval Varga s tým, že mrazy postihli aj ovocinárov v Poľsku, ale aj v celej Európe, a preto cena na trhu je o niečo lepšia.Najväčším problémom slovenského ovocinárstva však podľa neho je akútny nedostatok pracovných síl.zdôraznil Varga.Ako dodal, Ovocinárska únia Slovenskej republiky už problém rieši s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, musí to však podľa neho nabrať na intenzite.uzavrel šéf Ovocinárskej únie Slovenskej republiky s tým, že navrhujú inštitút sezónnej práce len pre poľnohospodárstvo.