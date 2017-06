Slovenským hádzanárkam zámer vychádzal iba v 1. polčase

Na snímke Martina Školková Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke Martina Školková Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 11. júna (TASR) - V pozícii tímu, ktorý môže prekvapiť, a s veľkou túžbou zlomiť nepriaznivú bilanciu s Maďarskom, nastúpili hádzanárky Slovenska na prvý duel II. fázy európskej časti kvalifikácie MS v Debrecíne. Napriek odhodlaniu i neodškriepiteľnej snahe však presvedčivému víťazstvu favorita nezabránili. Po prehre 19:28 ich mrzeli najmä viaceré úseky či inidividuálne zaváhania.Slovenky vedeli, že ich vo Főnix hale v Debrecíne čaká mimoriadne silný súper a búrlivé publikum. Tieto očakávania sa naplnili, no zverenky Dušana Poloza sa nezľakli. Približne do 26. minúty statočne vzdorovali, dodržiavali taktické pokyny a svoj tím viackrát podržala aj brankárka Lucia Gubiková. Záver prvej časti však vyšiel domácim, ktoré vďaka chybám súperiek i presilovej hre zvýšili svoj náskok z 10:8 na 14:8. Nárast náskoku Maďariek pokračoval aj v úvode druhého dejstva a o víťazovi už nebolo pochýb. "Prehrávali sme osobné súboje a už nám aj dochádzali sily. Doplatili sme na vylúčenia a Maďarky vďaka tomu odskočili na väčší rozdiel. V druhom polčase sme im pomohli my. Vedeli sme, že budú tlačiť a že sú dobré v súbojoch jedna na jednu. To sa aj potvrdilo. Výsledok už nezmeníme, no v odvete chceme domácim divákom ukázať, že vieme hrať," uviedla Martina Školková, autorka šiestich gólov.Slovenky túžili prekvapiť súpera. Pred zápasom absolvovali spoločné desaťdňové sústredenie v Tatrách a v Michalovciach. Odohrali i prípravný zápas so Švajčiarskom (25:23) a robili všetko pre to, aby v Debrecíne uhrali výsledok, ktorý by im pred domácou odvetou dával šancu pomýšľať na prekvapenie. "Zároveň sme nechceli každý zápas s nimi prehrať o veľa a v tomto stretnutí sme to chceli zlomiť. V prvom polčase sa nám to ešte darilo, žiaľ, napokon je z toho prehra o deväť," konštatovala skúsená spojka.Vysoký gólový rozdiel mrzel aj brankárku Luciu Gubikovú, ktorá opäť viackrát podržala svoje družstvo. Pred stredajšou odvetou v Bratislave verí, že Slovenky predvedú lepší výkon. "Bola by hanba to zabaliť, ten postup im určite nechceme dať zadarmo. Škoda, že gólový rozdiel je taký vysoký," uviedla.