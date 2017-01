Slovenským zamestnávateľom akútne chýba kvalifikovaná pracovná sila

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 28. januára (TASR) - Akútnym problémom slovenských zamestnávateľov je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Ten je dôsledkom neefektívneho prepojenia vzdelávania s trhom práce, ako aj nízkej kvality samotného školstva. Školy nevedia žiakov pripraviť na požiadavky pracovného trhu. Uviedla to pre TASR tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Špániková.Dôsledkom je podľa nej vysoká nezamestnanosť najmä mladých ľudí, ktorí často študujú odbory, ktoré v reálnom živote nie sú tak žiadané a naopak odbory, po ktorých zamestnávatelia evidujú dopyt, najmä technického zamerania (pre oblasť automotive, pre strojárenský a elektrotechnický priemysel) nemá kto študovať. Nedostatok je však cítiť aj v službách. Dôvodov je viacero. Mladí ľudia sa nehlásia na technické školy, pretože sú študijne možno viac náročné, možno menej renomované. Čo sa týka služieb, tie sú z pohľadu uchádzačov menej atraktívne kvôli zárobkom.Ďalším dôvodom je odchod už vzdelaných a kvalifikovaných ľudí, v predmetných oblastiach, do zahraničia, kde odchádzajú kvôli lepším podmienkam.zdôraznila.Zamestnanci s potrebnou kvalifikáciou, zručnosťami, vedomosťami a schopnosťami firmám podľa Špánikovej následne pochopiteľne veľmi chýbajú, pretože preškoľovanie zamestnancov ich stojí ďalšie náklady. Tým firmy strácajú na konkurencieschopnosti, pretože tieto zdroje by mohli dať radšej do výskumu a vývoja.upozornila Špániková.Pripomenula, že slovenskí zamestnávatelia už dnes zamestnávajú cudzincov.doplnila.Zamestnávatelia podľa Špánikovej môžu mať problém s výberom vhodných uchádzačov napríklad aj z dôvodu neadekvátnej kvalifikácie pracovníkov, pričom zaškolenie by bolo časovo a finančne náročné, z dôvodu neochoty dochádzať do zamestnania, nízkej motivácie pracovať a podobne.dodala hovorkyňa AZZZ SR.