Slovinci aj Škóti v kvalifikácii víťazne, Nemci prevalcovali Nórov

Na snímke hráč Škótska Christophe Berra oslavuje gól v zápase F-skupiny kvalifikácie MS 2018 vo futbale Škótsko - Malta v Glasgowe 4. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

8. kolo európskej kvalifikácie MS 2018:



F-skupina:



Glasgow



Škótsko - Malta 2:0 (1:0)



Góly: 9. Berra, 49. Griffiths, ŽK: R. Fenech (Malta). Rozhodoval: Kehlet (Dán.)



zostavy a striedania:



Škótsko: Gordon - Berra, Mulgrew (56. Hanley), Robertson, Tierney - Brown, Phillips, Armstrong - Forrest, Griffiths (70. C. Martin), McArthur (46. Morrison)



Malta: Hogg - S. Borg (86. A. Muscat), Magri, Agius, Z. Muscat, Zerafa - Kristensen (85. P. Fenech), R. Fenech, Pisani - Schembri (71. Gambin), Effiong







Ľubľana



Slovinsko - Litva 4:0 (1:0)



Góly: 25. a 61. Iličič (oba z 11 m), 82. Verbič, 90. Birsa, ŽK: Cesar, Verbič - Klimavičius, Slivka, Šernas, Vaitkunas. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



zostavy a striedania:



Slovinsko: Oblak - Skubič, Mevlja, Cesar, Viler - Kurtič, Rotman, Verbič - Iličič (85. Matavž), Repas (86. Vetrih), Šporar (63. Birsa)



Litva: Šetkus - Vaitkunas, Klimavičius, Kijanskas (79. Girdvainis), Borovskij - Valskis (65. Spalvis), Slivka, Kuklys, Šernas (80. Verbickas), Novikovas - Černych







tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 8 6 2 0 16:3 20



2. SLOVENSKO 8 5 0 3 14:6 15



3. Slovinsko 8 4 2 2 10:4 14



4. Škótsko 8 4 2 2 14:10 14



5. Litva 8 1 2 5 6:18 5



6. Malta 8 0 0 8 2:21 0







C-skupina:



Baku



Azerbajdžan - San Maríno 5:1 (2:0)



Góly: 20. a 57. Ismajlov, 25. Abdullajev, 71. Cevoli (vlastný), 81. Sadygov - 74. Palazzi







Stuttgart



Nemecko - Nórsko 6:0 (4:0)



Góly: 21. a 40. Werner, 10. Özil, 17. Deaxler, 50. Goretzka, 79. Gomez







Belfast



Severné Írsko - Česko 2:0 (2:0)



Góly: 28. Evans, 41. Brunt



tabuľka:



1. Nemecko 8 8 0 0 35:2 24



2. Severné Írsko 8 6 1 1 16:2 19



3. Azerbajdžan 8 3 1 4 8:12 10



4. Česko 8 2 3 3 10:9 9



5. Nórsko 8 2 1 5 8:16 7



6. San Maríno 8 0 0 8 2:38 0







E-skupina:



Jerevan



Arménsko - Dánsko 1:4 (1:2)



Góly: 6. Korjan - 17., 82. a 90.+3 Delaney, 29. Eriksen







Varšava



Poľsko - Kazachstan 3:0 (1:0)



Góly: 11. Milik, 74. Glick, 85. Lewandowski (z 11 m)







Podgorica



Čierna Hora - Rumunsko 1:0 (0:0)



Gól: 75. Jovetič



tabuľka:



1. Poľsko 8 6 1 1 18:11 19



2. Dánsko 8 5 1 2 18:7 16



3. Čierna Hora 8 5 1 2 18:7 16



4. Rumunsko 8 2 3 3 8:8 9



5. Arménsko 8 2 0 6 8:19 6



6. Kazachstan 8 0 2 6 4:22 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Futbalisti Škótska zvíťazili v pondelňajšom kvalifikačnom zápase MS 2018 v Glasgowe nad Maltou 2:0 v "slovenskej" F-skupine. Slovinci v Ľubľane zdolali Litvu vysoko 4:0 a v londýnskom Wembley Slováci prehrali s favorizovaným Anglickom 1:2. Angličania sú lídrom tabuľky s 20 bodmi, Slovensko je druhé s 15. Škóti a Slovinci sa priblížili k tímu trénera Jána Kozáka na jediný bod.V Hampden Parku sa Škóti ujali vedenia už v 9. minúte, keď po rohu hlavou nekompromisne skóroval Christophe Berra. Krátko po začiatku druhého polčasu na 2:0 zvýšil Leigh Griffiths zrejme z ofsajdovej pozície, keď sa k nemu kuriózne odrazila lopta po strele Jamesa Morrisona.Slovinci v Ľubľane od začiatku hrali veľmi aktívne, dostávali sa do zakončenia a odmenou im bol gól z penalty v 25. minúte, ktorú premenil Josip Iličič. Rovnaký hráč s istotou využil opäť šancu z pokutového kopu aj v 61. minúte. Zaslúženú výhru domácich spečatili v závere Benjamin Verbič a Valter Birsa.Futbalisti Dánska uspeli na pôde Arménska 4:1 a v tabuľke E-skupiny poskočili na prvé miesto so 16 bodmi. Z neho ich však opäť zosadili Poliaci, ktorí vo večernom zápasovom bloku vo Varšave zdolali Kazachstan 3:0 a vedú pred Dánskom o tri body. Hetrikom k triumfu Vikingov v Jerevane prispel stredopoliar Thomas Delaney. O výhre Poliakov rozhodli góly legionárov Arkadiusza Milika, Kamila Glika a Roberta Lewandowského (z 11 m). V treťom súboji tejto skupiny Čierna Hora doma zdolala Rumunov 1:0 a tiež má 16 bodov.V C-skupine si najprv Azerbajdžan doma hladko poradil s outsiderom zo San Marína 5:1. Pozornosť z postupového hľadiska pútali večerné súboje v Stuttgarte a Belfaste. Úradujúci majstri sveta Nemci "vybavili" Nórov už v prvom polčase, v ktorom im strelili štyri góly, v druhom pridal ďalšie dva a Severanov prevalcovali 6:0. Zverenci trénera Joachima Löwa majú na konte plný počet 24 bodov z ôsmich súbojov. Nemci by si zaistili postup do Ruska už v pondelok v prípade, ak by Severní Íri nevyhrali doma nad Českom. No v Belfaste domáci viedli po prvom polčase už 2:0 a zápas doviedli do úspešného konca. Nemci majú pred severnými Írmi náskok 5 bodov a už najbližšie 5. októbra nastúpia v Belfaste.